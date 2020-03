La propagande électorale mise sous pli

Tahiti, le 4 mars 2020 - Le haut-commissaire a visité mercredi le centre de mise sous pli des documents électoraux pour le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars 2020.



Le haut-commissaire a visité mercredi le centre de mise sous pli des documents électoraux pour le premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars prochain. Près de 200 vacataires recrutés par le Service de l'emploi, y conditionne sous enveloppe les professions de foi et les bulletins de vote, préalablement contrôlés et validés par la commission de propagande. Ce matériel concerne les 21 communes polynésiennes de 2 500 habitants et plus. Il sera expédié par voie postale aux électeurs.



Au total, 86 listes ont été contrôlées par la commission de propagande. Près de 175 000 électeurs sur 198 000 sont concernés par ce dispositif. Chaque liste candidate a remis à cette commission des bulletins et des circulaires.



L’Office des Postes et télécommunications (OPT), en lien avec Air Tahiti, participe au bon déroulement de l’envoi des enveloppes et l’acheminement des colis de propagande électorale aux électeurs des archipels des îles du Vent, des îles sous le Vent et à Rangiroa.



Aucun largage par les forces armées en Polynésie française n’est prévu pour ces élections.



Pour les autres communes de moins de 2 500 habitants, les listes candidates doivent déposer directement auprès des maires leurs bulletins de vote au plus tard la veille du scrutin à midi. Elles ont la possibilité d’adresser aux électeurs leurs bulletins de vote par leurs propres moyens.