

La problématique de l'eau discutée à Tahiti en 2026

Tahiti, le 7 octobre 2025 - Ce mardi, le ministre de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement, Taivini Teai, a annoncé que la Polynésie française a été retenue pour accueillir l'édition 2026 de la conférence annuelle de la Pacific Water and Wastewater Association (PWWA). L'occasion pour le Pays de faire valoir son expertise dans la gestion de l'eau, mais aussi d'apprendre de ses voisins du Pacifique.



Créée en 1994, la Pacific Water and Wastewater Association (PWWA) est l'organisation de référence des services publics d'eau et d'assainissement dans le Pacifique. Elle regroupe 21 pays et territoires océaniens et 31 membres d'opérateurs publics et privés, ainsi que de nombreux partenaires. Et chaque année, sa conférence annuelle permet aux États, aux services d'eau, aux jeunes professionnels, aux bailleurs et aux industriels de partager leurs expériences, renforcer les coopérations techniques et faire progresser la résilience des territoires insulaires face aux défis de l'eau.



Ce mardi, à l'occasion d'une conférence de presse dédiée, le ministre de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement, Taivini Teai, a officiellement annoncé que la Polynésie française a été choisie comme pays hôte de la prochaine édition. Une opportunité unique selon le ministre : “C'est une première pour le Fenua d'accueillir cette délégation qui sera composée d'environ 200 personnes. C'est une fierté parce que nous avons des techniques à montrer, qu'il s'agisse de techniques d'osmose ou de Swac par exemple. Mais il s'agira également d'apprendre des autres, puisqu’eux aussi ont des connaissances à partager.” En effet, toujours selon le ministre, cette conférence sera l'occasion de connaître et comprendre les difficultés et les mesures prises par nos voisins du Pacifique. D'autant que, parmi eux, certains pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont une technicité bien avancée. “Il sera question aussi d'échanger sur la standardisation du matériel, des normes, parce que si on veut ensuite faire des commandes de ces matériels, l'objectif est de pouvoir se grouper pour avoir accès à des marchés plus avantageux.”



Et si la date n'est pas encore tout à fait connue, le Pays annonce déjà les différents volets qui constitueront cette conférence. En effet, celui-ci projette d'ores et déjà l'organisation d'un Forum des ministres de l'Eau du Pacifique et des conférences techniques et sessions de haut niveau sur l'eau, l'assainissement et l'adaptation au changement climatique. Le Pays prévoit également une exposition régionale des solutions innovantes et équipements liés à la gestion de l'eau, des visites de terrain, ainsi qu'un volet spécial sur la formation et l'accompagnement des futurs leaders du secteur.



