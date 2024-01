“La priorité, avoir une prise en charge humaine”

Tahiti, le 14 janvier 2024 - Le taote Julien Reichart, spécialisé en médecine nucléaire, a convaincu les élus de Tarahoi du bien-fondé de mettre en place le futur service de médecine nucléaire sur le site de princesse Heiata.



La présidente de la commission santé à l’assemblée, Pauline Niva, a organisé mercredi dernier une réunion d’information pour les élus (seulement 12 ont répondu présents), relative à la médecine nucléaire, en compagnie du taote Julien Reichart, spécialisé dans ce domaine, accompagné du taote Cross. Il a notamment été question du projet de construction du futur centre de médecine nucléaire, un temps envisagé sur le site princesse Heiata – ce que souhaite le jeune médecin – puis au centre 15 sur proposition du ministre de la Santé, mais dont les locaux ne sont pas adaptés, selon le Dr Reichart.



En effet, “le centre 15 n’est pas la meilleure des options” pour le service de médecine nucléaire, a confié taote Reichart aux élus présents. “Ce sera beaucoup plus cher, plus complexe et plus long tandis que l’autre projet (princesse Heiata, NDLR) est déjà finalisé et on peut commencer les travaux dès demain”. Il a également expliqué qu’en métropole, les hôpitaux universitaires se séparent de l’oncologie, qui travaille de concert avec des organismes spécialisés dans la lutte contre le cancer tels que le réseau Unicancer “pour pouvoir prendre en charge de la meilleure des façons les patients. Du coup, les hôpitaux peuvent se recentrer sur la médecine de base et cela les déchargent aussi. Le CHPF manque de place, donc ce serait mieux qu’il récupère la rotonde du centre 15 pour pouvoir agrandir ses services et laisser toute l’oncologie à l’ICPF”.



Taote Reichart a également insisté sur le fait que le TEP-scan sans le cyclotron, “c’est comme une voiture sans essence, cela n’avance pas. On pourra l’utiliser qu’à 10% donc uniquement les cancers de la prostate. Alors qu’avec le cyclotron, on pourra explorer tous les types de cancer. C’est pour cela qu’il nous faut absolument les deux machines dans le même service pour être le plus optimal”.



“Ils ont des patients qu’ils ne peuvent pas soigner”



Après plus de deux heures de réunion, l’élue Tavini Hinamoeura Cross-Morgant a assuré être “pour princesse Heiata”. “Ce n'est pas pour être contre le gouvernement, c'est parce que je pense à nos malades et je m’exprime aussi en tant que malade. On n’est pas comme au tiers-monde mais on est très en retard”. Elle a également affirmé être contente car ses collègues Mitema Tapati et Élise Vanaa ont eux aussi été convaincus du bien-fondé de la mise en place du centre de médecine nucléaire à princesse Heiata.



Atteinte d’une leucémie depuis dix ans maintenant, Hinamoeura Cross- Morgant raconte qu’elle a été “chanceuse car je n’ai pas eu à être évasanée, mais j’ai beaucoup souffert de ce retard”. Lors de cette réunion, les taote Reichart et Cross ont fait part aux élus des problématiques auxquelles ils doivent faire face quant à la prise en charge des patients atteints de cancer. Selon Hinamoeura Cross-Morgant, les deux médecins “ont des patients qu’ils ne peuvent pas soigner. (…) Ils savent que s’il y avait le TEP-scan et le cyclotron, il y aurait une chance de vivre. Franchement, est-ce qu’on a envie d’être soigné ici ? Je ne crois pas. Donc la priorité, c’est d’avoir une prise en charge correcte, une prise en charge humaine.”



En attendant le retour du Dr Julien Reichart au Fenua en mai 2025, ce dernier va faire une année de mobilité en Australie dans “un service ultra spécialisé en médecine nucléaire, notamment dans le traitement des cancers de la prostate”.