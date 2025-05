La prime “pouvoir d’achat” versée ce jeudi aux retraités

Une seule prime est versée par bénéficiaire, même en cas de cumul de plusieurs prestations. Le versement est automatique ; aucune démarche particulière n’est à faire pour en bénéficier.



La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée sous forme de virement sur le compte bancaire des personnes éligibles sous l'intitulé “PRIME EXC RE”, suivi du DN de l'assuré.



Dans le communiqué diffusé jeudi, la CPS précise que la prime exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt ni à la contribution de solidarité territoriale. Elle n’est pas non plus soumise à cotisations sociales (assurance maladie) et n’est pas prise en compte dans les conditions d’attribution des aides sociales ou sanitaires. Cette prime n’a aucun impact sur les allocations de solidarité ou les prestations complémentaires.



C’est la réunion du conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi après la décision de justice qui a permis de débloquer son versement. Le dernier compte rendu du conseil des ministres précisait d’ailleurs que 36.664 retraités en Polynésie française allaient pouvoir bénéficier de cette prime, ce qui représente un budget total pour la CPS de 861 millions de francs, qui sera “intégralement financée par les excédents du régime de retraite des salariés et du RSPF”.