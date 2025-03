La prime des retraités bloquée par un recours

Tahiti le 19 mars 2025. La prime de 23 500 francs promise aux retraités en fin d'année dernière et qui devait être versée "au plus tard", fin mars, est bloquée par un recours devant le Conseil d'Etat. La CPS et les retraités doivent attendre sa décision avant toute mise en application.





Après la polémique, l’attente. Après l’attente, la polémique. La prime exceptionnelle pour les retraités n’a toujours pas été versée et de nombreuses personnes se demandent depuis la mi-mars quand cette dernière trouvera le chemin de leurs comptes en banque.



Ce mercredi, dans un court message sur les réseaux sociaux, le représentant Tavini à l’assemblée de la Polynésie française, Tematai Le Gayic lève le voile sur le pourquoi de l’attente de son versement. "Cette loi a été contestée par un administré et fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. En conséquence, la CPS et les retraités doivent attendre sa décision avant toute mise en application", explique-t-il.



"Nous restons convaincus que cette prime est nécessaire et qu’elle apporte une réponse concrète aux besoins des retraités", poursuit l’ancien député. "Il est regrettable de voir ces recours être utilisés pour freiner une mesure en faveur de nos aînés."



Cette prime de 23 500 francs décidée par le gouvernement en fin d’année dernière avait été votée en session extraordinaire de l’assemblée de la Polynésie française, le 30 décembre. Elle devait toucher les bénéficiaires du Moni ru’au et de l’allocation veuvage en plus des pensionnés du RGS pour une enveloppe globale de 800 millions de francs.



La CPS et le CESEC avaient validés cette prime qui devait, le temps de sa mise en place, être versée "au plus tard" fin mars.