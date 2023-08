La politique de l'eau discutée avec l'Europe

Tahiti, le 27 août 2023 - Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a rencontré le chef du bureau de la Commission européenne pour les Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) du Pacifique, Pierre-Henri Helleputte.



Cette rencontre a été l’occasion pour le représentant de la Commission européenne de passer en revue avec le président les divers instruments du partenariat entre l’Union Européenne et la Polynésie française, en cours d’exécution ou à venir. Ils ont notamment discuté du programme d’appui budgétaire à la gestion durable de l’eau, qui vise à soutenir la mise en œuvre de la Politique de l’eau du Pays avec une aide de 3,7 milliards de francs sur la période 2023-2027.



S’agissant de la coopération régionale, deux nouveaux programmes sont en cours de conception. L’un concernant les trois PTOM du Pacifique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, qui sera consacré au renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires, et l’autre à des projets de coopération intrarégionale avec les pays ou non du groupe Pacifique de la zone ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique).



La Polynésie française est également éligible à des programmes européens dit “horizontaux”, dont certains sont d’ores et déjà bien exploités (Erasmus, Best life), mais d’autres encore difficiles d’accès (EU4 HEalth, Horizon Europe). Le représentant de la Commission a également présenté les sources de financement possibles auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), sous forme de prêts.