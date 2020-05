La piste du tourisme local pour la relance

Le Pays, les syndicats de salariés, et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) souhaitent que ces dispositifs soient largement employés dans le secteur du tourisme complètement dévasté suite à l'arrêt brutal des liaisons aériennes internationales. “Une fois le déconfinement acté, et que les liaisons inter-îles seront rétablies, l'idée est d'appeler au patriotisme polynésien, d'acheter local, de voyager dans nos îles, de stimuler l'activité économique du fenua”, a indiqué Nicole Bouteau.



Christophe Plée, président de la CPME, a de son côté émis l'idée de la création d'une zone franche dématérialisée pour le secteur du tourisme pour les six prochains mois. “L'idée est de stimuler la consommation, de baisser les prix des chambres d'hôtels, des pensions de familles, des billets d'avion pour les résidents. Il ne faut pas lésiner sur les moyens”, a insisté le président de la CPME. “Les chefs d'entreprise vont pouvoir garder ainsi leur outil de travail. Ils vont garder leurs salariés et nous éviterons des drames. On est capable de le faire, maintenant il faut que le Pays et l'Etat accompagnent”, a poursuivi l'intéressé.



Patrick Bagur, président du Medef, est pour sa part plus dubitatif quant à l'efficacité de ces mesures. “Il faut revoir ces dispositifs parce qu'ils ne sont pas adaptés aux grands groupes hôteliers et aux compagnies aériennes par exemple. C'est l'une des solutions, il faut la travailler mais c'est loin d'être encore prêt. Par contre il faut pouvoir rouvrir l'activité dans tous les domaines que l'on peut pour redémarrer”, a estimé le patron des patrons.