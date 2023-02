La pédagogie numérique vue par Ludovia

Tahiti, le 13 février 2023 – La 5e édition de Ludovia se tient du 14 au 17 février à l’UPF sur le thème du leadership pédagogique. Un rassemblement de partage, entre enseignants, autour des différents outils pédagogiques numériques avec l’objectif d’en promouvoir des applications spécifiques à la Polynésie.



L'Université de Polynésie française organise la 5e édition de Ludovia, du 14 au 17 février, en partenariat avec la DGEE et le vice-rectorat. Ce rassemblement d'enseignants a pour objectif, à travers des ateliers et des échanges, de faire évoluer l'usage de la pédagogie numérique au fenua. Un pan de l’éducation qui repose par exemple sur l’emploi d’applications telles que des cartes interactives (EduGeo) sur internet pour la géographie ou encore des plateformes en ligne comme Lumni, des quizz en ligne, ou le recours au principe du Fablab.



Ces quatre jours seront l'occasion pour “toutes les personnes intéressées par la pédagogie numérique et ses usages de se rencontrer et échanger sur ce type d'éducation et faire évoluer les pratiques en Polynésie”, explique Fabrice Tesan le chef de projet de Ludovia Polynésie, par ailleurs responsable du service numérique et innovation de l'UPF. Ce projet éducatif, née en 2004 en Ariège, est un “échange de pair à pair, justes entre professeurs”, c’est-à-dire qu'il se déroule en dehors des prérogatives de l'Éducation nationale. Il a pour objectif d'échanger sur les technologies multimédias et numériques mais également sur les potentiels outils pédagogiques à développer au fenua. Issus du primaire, du secondaire et du supérieur, 45 intervenants seront présents lors de ce Ludovia pour animer les formations. La plupart issus de Tahiti et des îles, mais également de l’extérieur de la Polynésie. “Pour cette édition, on a pris de l'ampleur avec la présence d'intervenants étrangers. Il y aura notamment deux personnes qui viennent du Canada”, souligne Fabrice Tesan.



Leadership pédagogique



Alors que cet événement est né en France, l'objectif de Ludovia en Polynésie, “n'est pas de copier ce qui se fait dans l'Hexagone, car ce qui est organisé là-bas n'est parfois pas transférable ici. Notamment à cause du manque de débit internet”, explique le chef de projet. “Notre démarche est vraiment de mettre en place une pédagogie numérique transférable dans toutes les îles. Il y a un vrai contexte pratique à prendre en compte. C'est pour ça que la quasi-totalité des intervenants travaillent ici : ils ont la connaissance du terrain”, ajoute Fabrice Tesan qui reconnait que la présence de personnes venant de l'étranger permettra aussi “une ouverture vers ce qui se fait ailleurs”.



Comme chaque année, un thème spécifique sera assigné, après “l'engagement” en 2022 et “la pédagogie post-confinement” l’année précédente, la thématique pour 2023 sera le “leadership pédagogique” : “L'objectif est de faire prendre conscience du rôle de leader que chaque professeur possède. Même s'il y a un chef d'établissement, on a tous un rôle de leader à assumer et à jouer. C'est comme un vol d'oiseaux migrateurs, il y a quelqu'un qui mène, mais tous ont un but commun et une fonction dans leur voyage, compare Fabrice Tesan. L'objectif commun est bien évidemment la réussite des élèves”. Pendant les trois jours de formations, les participants pourront prendre part à 23 ateliers de partages, quatre ateliers de création et sept moments d'échanges qui seront organisés par les différents intervenants et acteurs de l'événement.