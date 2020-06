La passe de Papeete sondée en vue de son élargissement

Tahiti, le 10 juin 2020 – La barge qui s'est installée dans la passe de Papeete depuis quelques jours effectue un carottage des fonds sous-marins en vue d'élargir la passe. Cette opération de reconnaissance devrait durer encore dix jours et sera suivie d'une étude d'impact environnemental des éventuels travaux sur le lagon et le récif corallien.



Depuis quelques jours, les navires qui assurent les rotations entre Tahiti et Moorea ralentissent considérablement à l'approche de la passe de Papeete, et pour cause. En effet, une barge est stationnée dans cette zone dans le cadre d'une "opération de reconnaissance et de sondage géotechnique sous-marin effectuée par le Laboratoire des travaux publics", explique la page Facebook Rare Tahitian Air/Port Views. Ce carottage des fonds sous-marins, censé durer dix jours, vise à évaluer l'épaisseur et la densité du platier corallien en vue de réaliser des travaux d'élargissement de la passe qui devraient débuter "d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine"¸ selon nos confrères de Polynésie la 1ère. Une étude d'impact environnemental devra être réalisée au préalable pour déterminer les conséquences de ces travaux sur le lagon et sur le récif corallien. Ces travaux seront réalisés élargir la passe de Papeete de 30 mètres, ce qui permettrait aux bateaux avec un tirant d'eau de plus de 12 mètres d'entrer dans le port.