La parité aussi dans les petites communes

Tahiti, le 27 mai 2025 – Fini les listes majoritairement masculines. Lors des prochaines élections municipales, les petites communes de moins de 1 000 habitants seront soumises au scrutin de liste paritaire, comme c’est déjà le cas pour les plus grandes communes.



Le 21 mai dernier, la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a été publiée au Journal officiel de la République française, avec une extension à la Polynésie française.



De fait, c’en est terminé des listes à dominance masculine dans les petites communes non associées, de moins de 1 000 habitants, au Fenua.



Cette nouvelle décision sera applicable dès les prochaines élections municipales de 2026 dans toutes les communes du territoire national. Localement, ce sont les communes de Puka Puka, Tatakoto et Tureia aux Tuamotu qui sont concernées, ainsi que celles de Fatu Hiva, Tahuata et Ua Huka aux Marquises et Rapa aux Australes.



Cette modification des listes des candidats aux prochaines élections municipales est mise en place, selon les textes, “pour favoriser le respect de la parité dans les conseils municipaux et répondre à la crise de l'engagement local”.



Cette vieille proposition de loi de 2021 change donc la donne dans sept communes au Fenua, malgré un avis plus que mitigé du Syndicat pour la promotion des communes en Polynésie française.



À Puka Puka, le problème ne s’est pas posé lors des dernières municipales puisque six élues composent le conseil de onze membres dirigés par la famille Villant. À Tatakoto, seules trois élues sur onze sont au conseil municipal. À Tureia, elles sont neuf élues et devront prochainement faire un peu de place à ces messieurs.



Aux Marquises, sept élues montrent que la parité existait déjà lors des précédentes élections à Fatu Hiva, Tahuata ou encore Ua Huka, même si dans cette dernière commune, seuls ces messieurs ont trusté les postes de hakaiki et d’adjoints.



Enfin, à Rapa, les femmes devront aussi se faire une place. À l’heure actuelle, seules quatre élues composent un conseil municipal de treize personnes. Il en faudra au moins trois de plus pour les prochaines élections.