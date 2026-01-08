

La "paranoïa" du prince Harry face aux pratiques du Daily Mail

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 19/01/2026 - Le prince Harry a fait part de sa "paranoïa" et Elton John a souligné son "indignation" face aux pratiques du Daily Mail, tabloïd qu'ils accusent d'avoir obtenu illégalement des informations sur leur vie privée, et dont le procès a démarré lundi à Londres.



Le fils cadet du roi Charles III, qui vit en Californie avec son épouse Meghan et leurs deux enfants, mène depuis plusieurs années une bataille contre la puissante presse à scandale britannique.



Le prince de 41 ans a assisté lundi au premier jour du procès, qui est prévu pour durer neuf semaines devant la Haute Cour.



Sept personnalités attaquent Associated Newspapers Limited (ANL), éditeur du Daily Mail et du Mail on Sunday: aux côtés de Harry figurent notamment le chanteur Elton John et son époux David Furnish, ainsi que les actrices Elizabeth Hurley et Sadie Frost.



Il y a eu "un recours manifeste, systématique et continu à la collecte illégale d'informations tant au Daily Mail qu'au Mail on Sunday", a dit à l'ouverture du procès leur avocat, David Sherborne. Ces pratiques ont eu lieu pendant "au moins deux décennies".



Ces tabloïds ont employé des détectives privés pour écouter des appels téléphoniques, obtenir des informations privées comme des factures téléphoniques détaillées ou des dossiers médicaux, des relevés bancaires, principalement entre 1993 et 2011, mais encore en 2018, selon les avocats des plaignants.



- "Absurdes" -



Selon des documents écrits des avocats du prince, ces pratiques ont "profondément perturbé" Harry.



Il attaque ANL pour le contenu de 14 articles publiés entre 2001 et 2013.



"J'avais l'impression que chacun de mes gestes, chacune de mes pensées ou chacun de mes sentiments était traqué juste pour que le Mail en tire de l'argent", a dit le prince, cité dans ces documents de sa défense.



Les intrusions du tabloïd dans sa vie privée l'ont rendu "paranoïaque à l'extrême" et l'ont "isolé", a-t-il également confié.



Elton John et son époux David Furnish ont pour leur part eu "le sentiment que leur foyer, ainsi que la sécurité de leurs enfants et de leurs proches, (avaient) été violés", selon ces documents.



Les conclusions soumises par leur avocat soulignent "l'indignation" ressentie par le couple qui accuse notamment ANL d'avoir volé le certificat de naissance de leur fils, "avant même" d'avoir pu l'obtenir.



L'éditeur rejette catégoriquement les accusations contre lui, qu'il qualifie d'"absurdes".



La défense aura la parole à partir de mardi. Dans des documents écrits, l'avocat d'ANL, Antony White, a affirmé que les plaintes avaient été déposées trop tardivement.



Il est "frappant de constater qu'aucun des articles n'avait fait l'objet d'une plainte au moment de leur publication", a-t-il écrit.



Les fuites venaient de l'entourage des personnalités, affirme la défense.



- Animosité -



Selon le calendrier d'audience, le prince Harry va témoigner jeudi. Elton John devrait lui intervenir début février, mais certainement en distanciel.



Harry avait déjà témoigné en 2023 contre MGN, l'éditeur du Daily Mirror.



Il était alors devenu le premier membre de la famille royale à déposer à la barre lors d'un procès en plus de cent ans.



Harry, qui tient les paparazzi pour responsables de la mort de sa mère Diana en 1997 à Paris, nourrit une forte animosité contre la presse à scandale britannique.



Il s'agit selon son entourage de la dernière bataille judiciaire intentée par le prince contre des éditeurs de tabloïds et leurs pratiques illicites.



En 2023, le prince avait obtenu la condamnation de l'éditeur du Daily Mirror pour des articles issus du piratage de messageries téléphoniques et reçu des dommages et intérêts à hauteur de 140.600 livres sterling (162.290 euros).



Il y a un an, il avait obtenu un dédommagement ainsi que des excuses du propriétaire du Sun, du groupe News Group Newspapers (NGN) de Rupert Murdoch.



Harry, qui avec Meghan s'est mis en retrait de la famille royale en 2020 après un départ fracassant du Royaume-Uni, ne devrait pas voir son père lors de son passage à Londres.



Harry et Charles se sont vus en septembre lors d'une rencontre brève, leur première depuis un an et demi.



Le roi se trouve actuellement en Ecosse.



Le prince avait confié en mai 2025 à la BBC qu'il "aimerait beaucoup (se) réconcilier avec (sa) famille", en particulier avec son père, âgé de 77 ans et atteint d'un cancer dont la nature n'a pas été dévoilée.



Selon l'agence de presse PA, ils sont désormais en contact régulier.

