La nouvelle passerelle de Mahaena inaugurée

Tahiti, le 16 février 2024 – Ce vendredi, la nouvelle passerelle de Mahaena a été inaugurée après seulement deux mois de travaux. Une nouvelle accueillie avec retenue par certains habitants, déçus de devoir troquer un pont, où pouvaient circuler les voitures, pour une passerelle piétonne. Du côté du Pays, on se félicite des travaux effectués compte tenu des délais et du contexte.



Au mois de décembre dernier, suite aux intempéries qui ont particulièrement touché la côte est de Tahiti, le pont qui reliait le motu de Mahaena à la berge principale cédait. Un événement difficile pour les habitants du motu, privés de voie d'accès et donc de tout. Dépêché, le gouvernement s'était engagé à remédier à la situation dans les plus brefs délais.



Mais si la parole a été tenue, les solutions apportées ne font pas l'unanimité : “Tenir deux mois, c'était long”, assure une résidente du motu, reconnaissante des travaux effectués mais dubitative malgré tout. “Avant, il était possible de faire passer des voitures à cet endroit, tandis qu'aujourd'hui, il n'y a que les personnes qui peuvent passer. Et encore, pas toutes les personnes. Sur notre motu, il y a des matahiapo. S'il leur arrive quelque chose, comment feront les ambulances pour passer ? Et puis parmi les gens qui habitent ici, certains travaillent. Or, dès qu'il pleut, impossible de passer avec nos voitures.”



Pour rappel, suite aux intempéries, le Pays a dû construire un radier temporaire un peu plus haut en amont afin de permettre aux voitures de circuler lorsque le temps le permettait. Inquiets, les habitants du motu espèrent que le Pays laissera cette structure de transition dans l'attente d'un nouveau pont.



Rapidité d’action



Mais si la passerelle ne fait pas l'unanimité, le Pays, représenté par son ministre des Grands travaux et de l'Équipement, Jordy Chan, insiste sur les délais exceptionnels qui ont permis de réaliser une telle œuvre : “Après les intempéries qui ont eu lieu le 7 décembre dernier, les habitants de l'îlot de Mahaena se sont retrouvés isolés. Nous avons donc aménagé un radier en urgence afin de reconnecter la population rapidement. Après seulement deux mois, nous avons réussi à poser une passerelle. Ce qui est un temps relativement court pour un projet de cette envergure. Pour vous donner un ordre de grandeur, d'habitude, pour ce type de projet, cela met des années à se mettre en place. Donc, aujourd'hui, nous sommes très contents de pouvoir proposer cette passerelle aux habitants de Mahaena.”



Une rapidité qui s'explique également par le fait que les matériaux étaient disponibles directement en Polynésie. Ce qui a permis d'économiser un délai d'un an, au moins, assure le Pays. Aujourd'hui, la passerelle livrée mesure 17 mètres de long, pour 1 mètre 40 de large, et pèse 4 tonnes. Son montant étant de l'ordre de 73 millions de francs environ. Et quant à un éventuel projet de pont, cela devra attendre. En effet, davantage d'études devront être réalisées afin d'assurer la faisabilité d'une telle structure. À cela s'ajoute le fait que bon nombre des habitations du coin se trouvent en zone rouge, donc inconstructible. Difficile pour le Pays de justifier davantage d'aménagements dans la zone.