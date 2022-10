La nouvelle grille tarifaire de l'électricité en détail

Tahiti, le 30 septembre 2022 – Suite à l'annonce de la hausse tarifaire de l'électricité à compter de ce samedi 1er octobre, EDT a communiqué ce vendredi la grille tarifaire exacte.



Le prix de l'électricité va augmenter de 6,5% dès ce samedi 1er octobre, comme l'a révélé Tahiti Infos jeudi. Cette hausse ne concerne que 56% des clients d'EDT. Les petits consommateurs et utilisateurs des prépaiements en “cash power” sont épargnés par cette augmentation. La hausse du prix de l'électricité est la conséquence de l'augmentation de 72% du prix du litre de gasoil supporté par EDT malgré l'intervention du FRPH, a indiqué EDT dans un communiqué, vendredi matin, dans lequel il annonce la grille tarifaire exacte.







Pour plus d'explications concernant cette nouvelle grille tarifaire, les clients particuliers peuvent se rendre en agence, téléphoner au 40.86.77.86 ou écrire par mail à Dans son communiqué, EDT appelle ses clients à faire attention à leur consommation. “La mise en œuvre de cette nouvelle grille tarifaire doit rappeler à tous l'importance de mettre en œuvre toutes les actions et bons gestes en faveur des économies d'énergie permettant la maîtrise de sa facturation”, peut-on lire. Toujours dans un souci de maîtrise de leurs dépenses, “EDT encourage l'ensemble de ses clients à pratiquer régulièrement leur auto-relève, afin de suivre chaque mois leur consommation d'énergie et d'adapter celle-ci de façon à réduire leur facture mensuelle”.Pour plus d'explications concernant cette nouvelle grille tarifaire, les clients particuliers peuvent se rendre en agence, téléphoner au 40.86.77.86 ou écrire par mail à [email protected] . Les clients professionnels peuvent, quant à eux, contacter le service qui leur est dédié par mail à [email protected]

