

La nouvelle génération du football féminin

Tahiti, le 10 janvier 2026 - Une nouvelle année commence et, dans son sillage, apparaît une nouvelle génération de jeunes joueuses de football. Ce samedi matin, la Fédération tahitienne de football organisait le premier rassemblement des U14 et U15 féminines. Deux catégories d’âge qui représenteront le Fenua lors du prochain tournoi international organisé aux Fidji par l’OFC en avril, mais aussi lors du tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du monde U16. Une mission qui s’intègre dans le programme Fifa Women’s Football Development, auquel la Fédération participe.



La rentrée scolaire est prévue lundi. Après de bonnes vacances et beaucoup de repos, nos jeunes pousses sont prêtes à reprendre le chemin de l’école. Mais certaines sont déjà sur le pont dans leur discipline. C’est le cas des jeunes footballeuses du Fenua nées en 2011 et 2012. Pour ces graines de championnes, la Fédération tahitienne de football avait organisé ce samedi matin, au centre technique, un premier rassemblement. Objectif : réunir les forces en présence et commencer à travailler en vue des futures échéances internationales qui se profilent à l’horizon 2026.



“On voulait rassembler le plus tôt possible les filles U14 et U15 car une année importante s’annonce. Nous devons sortir un groupe de 16 joueuses pour participer au tournoi de développement organisé aux Fidji par l’OFC du 29 avril au 13 mai. Ce rassemblement constitue donc une première prise de contact. Ce matin, nous avons une trentaine de joueuses, mais nous savons qu’il en manque : le contexte de la rentrée a empêché certaines de venir. Il y a pratiquement 200 joueuses en Polynésie et nous en avions convoqué 60. Lors des prochains rassemblements, elles seront toutes là”, explique le cadre technique de la Fédération, Jérôme Beaulande.



Engagées dans le programme Women’s Football Development de la Fifa



Le football féminin est en plein essor dans le monde, et le Fenua ne veut pas manquer ce train. En s’engageant dans le programme Women’s Football Development mis en place à l’échelle internationale par la Fifa, l’instance dirigeante du football, la FTF a confirmé tout son intérêt pour le développement du football féminin : “On s’est engagés dans ce programme, comme dans le Talent Development Skim, pour permettre à nos jeunes joueurs et joueuses de progresser”, rappelle le cadre technique. “Nous avons mis en place l’académie et nous espérons y intégrer les filles le plus vite possible. Le football féminin doit trouver sa place en Polynésie et, pour cela, il faudra un investissement de tous. Les clubs de Ligue 1 masculins doivent faire l’effort d’intégrer des équipes féminines. Il faut aussi développer la base pour avoir plus de pratiquantes. Ce sont les axes du programme, à Tahiti comme dans les autres îles.”



Et ce, d’autant que le football international féminin évolue très vite et les compétitions arrivent tôt : “Nous avons déjà de grosses échéances pour les filles de cet âge-là. Cette génération 2011-2012 sera rapidement projetée dans des compétitions de haut niveau. Elles ont encore du mal à le comprendre, mais nous sommes là pour les accompagner et, au fil des prochains rassemblements, elles devront l’appréhender pour espérer intégrer la sélection”, poursuit Jérôme Beaulande.



La Coupe du monde U16 en ligne de mire



Une prise de conscience que certaines ont déjà intégrée, à l’image de Tepua Pavaouau, joueuse de l’AS Tamarii Punaruu : “J’ai déjà participé à des sélections. Pour moi, c’est important car nous avons la chance de participer à des compétitions internationales. On nous demande de nous donner à fond sur ces rassemblements, et c’est normal : nous allons représenter notre pays, donc nous devons être exemplaires. C’est le début d’une belle aventure et j’ai envie d’en faire partie le plus longtemps possible.”



Et c’est état d’esprit est fondamental, selon le cadre technique : “Elles doivent prendre conscience de la chance qu’elles ont de participer à ce type de compétitions. Nous voulons des filles avec du caractère, déterminées et travailleuses, car les résultats passeront par là. Nous leur avons donné les critères pour viser le haut niveau. Les rassemblements vont se poursuivre. Nous les verrons aussi lors du Festival des jeunes en avril, où elles affronteront les autres archipels. Puis viendra le rendez-vous des Fidji, où nous irons pour réaliser une belle performance.”



Ce tournoi international marquera le début d’une aventure encore plus grande. En effet, les qualifications pour la prochaine Coupe du monde seront le point culminant de l’année : “Les objectifs sont très élevés : trois places qualificatives seront attribuées dans la zone océanienne et Tahiti doit en faire partie. Mais pour cela, il faudra travailler. Elles sont capables de très belles choses, mais doivent en prendre conscience.”



Un état d’esprit indispensable pour permettre à cette jeune génération de porter haut les couleurs du Fenua.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 11 Janvier 2026 à 14:22




