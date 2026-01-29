

La moitié des coraux blanchis lors du dernier épisode de 2014-17, selon une étude

Paris, France | AFP | mardi 10/02/2026 - Plus de la moitié des récifs coralliens du monde ont été blanchis de 2014 à 2017, un record en train d'être éclipsé par un épisode encore plus dévastateur en cours, selon une étude publiée mardi dans Nature Communications.



Ce troisième épisode mondial de blanchissement, lors de la décennie passée, a représenté "de loin le plus grave et le plus étendu jamais enregistré", souligne Sean Connolly, l'un des auteurs, chercheur à l'Institut Smithsonian de recherche tropicale, au Panama.



Au cours de ces trois années, 51% des coraux ont subi un blanchissement modéré ou plus sévère, occasionnant pour 15% d'entre eux une mortalité significative. Les épisodes précédents (en 1998 et 2010) n'avaient duré qu'une année.



"Et pourtant, les coraux subissent actuellement un quatrième épisode encore plus grave, qui a commencé début 2023", a ajouté Sean Connolly dans un communiqué.



"Le niveau de stress thermique a été extraordinairement élevé, notamment en 2023-24, à un niveau comparable ou plus élevé encore que ce qui avait été observé en 2014-17, au moins dans certaines régions", a-t-il dit à l'AFP.



Par exemple, la côte Pacifique du Panama a dernièrement été exposée à des effets de la chaleur "bien pire que ce qui avait été vécu auparavant", avec une "mortalité des coraux considérable", ajoute le chercheur.



Les coraux, barrières contre l'érosion et réservoirs de biodiversité, qui stockent également le carbone, blanchissent sous l'effet de la chaleur, ce qui les rend particulièrement vulnérables au réchauffement climatique. Dans des océans plus chauds, ils expulsent les micro-organismes qui leur donnent leurs couleurs vives et leur fournissent leur nourriture, finissant par mourir de faim.



"Les conséquences du réchauffement de l'océan sur les récifs coralliens s'accélèrent, avec la quasi certitude que le réchauffement actuel occasionnera une dégradation de ces écosystèmes essentiels à grande échelle et peut-être irréversible", écrivent les auteurs de l'étude.



Les récifs ont quasi certainement franchi un point de basculement catastrophique, concluait l'an dernier une équipe internationale de quelque 160 scientifiques dans une étude de référence.



Les chercheurs estiment qu'avec 1,5°C de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, la vaste majorité des coraux sont condamnés. Or, ce seuil sera quasiment certainement franchi dans quelques années, sauf réduction drastique et immédiate des émissions de gaz à effet de serre.



"Nous voyons des récifs qui n'ont pas le temps de vraiment se remettre avant le prochain événement de blanchissement", alerte Scott Heron, de l'université australienne James Cook University, l'un des auteurs.

