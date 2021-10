La mobilisation contre l'obligation vaccinale s'essouffle

Les manifestants ont ensuite investi jusqu'à la mi-journée la place Taraho'i en prenant le soin de poser devant les grilles de l'assemblée leur pancarte avec le message : “Contre l'obligation vaccinale”. Cependant aucune rencontre avec les autorités n'était prévue.Des stands d'informations divers étaient par ailleurs installés dans le parking de Taraho'i, avec une animation “carbass” en fond sonore. Animation qui n'était d’ailleurs pas du goût de certains manifestants. “Comment le gouvernement et l'Etat vont nous prendre au sérieux si on se met à mettre de la musique et à danser. Nous ne sommes pas venus pour ça. Ce que l'on veut c'est qu'il nous entende et qu'ils retirent cette loi”, a déclaré un manifestant.Un micro était également ouvert pour quiconque voulait témoigner. L'occasion pour certains d'insister sur le “matraquage médiatique” pour promouvoir la vaccination. Et puis peu avant midi et avant que la foule se disperse, le docteur Théron, avec le bras gauche en écharpe, s'est présenté à Taraho'i et a également pris le micro pour dire “non à l'obligation vaccinale”. Le médecin, qui sera jugé en correctionnelle le 29 octobre, a profité de cette tribune pour prendre à partie le haut-commissaire, Dominique Sorain, “responsable de cette hécatombe”, et le procureur de la République Hervé Leroy.“Ils seront poursuivis tous les deux devant la cour de justice de la République”, a insisté le taote. “ls ont fait une grave obstruction à quelque chose qui est du plus haut niveau de la responsabilité de la loi qui est l'obligation d'assistance à personne en danger (…). Pendant les deux jours où j'ai été incarcéré, un de mes patients est décédé. Et pour ça Dominique Sorain et Hervé Leroy devront en répondre.” De leur côté, les leaders et représentants des différents collectifs ont assuré qu'ils continueront à se mobiliser tant que la loi du 23 août ne sera pas retirée. A noter que des manifestations étaient également organisées dans les îles, aux Marquises et au Îles Sous-le-Vent. Ils étaient notamment 200 manifestants du côté de Taha'a.Rappelons que la loi sur l'obligation vaccinale est applicable depuis fin août. Un délai de deux mois a néanmoins été accordé aux nombreux professionnels qui devront s'y soumettre. Et à partir du 23 octobre, des contrôles seront diligentés par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass), épaulée par les agents de la Direction de la santé.