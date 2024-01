La mise en garde de l'IEOM contre les cryptomonnaies

Tahiti, le 8 janvier 2024 – L'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) alerte, dans un communiqué, sur les précautions à prendre en matière d'investissement en cryptomonnaies. En effet, selon l'institut, les crypto-actifs sont de plus en plus populaires au sein des collectivités françaises d'outre-mer.



Dans un communiqué, l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) met en garde contre les dangers potentiels liés aux cryptomonnaies. En effet, selon l'institut, les crypto-actifs suscitent un intérêt croissant au sein des collectivités françaises du Pacifique, incitant ainsi l'IEOM à appeler les détenteurs et futurs acheteurs à la vigilance.



Parmi les points d'alerte, l'IEOM insiste sur le fait que les crypto-actifs ne constituent pas une monnaie. Dans les collectivités françaises du Pacifique, la seule monnaie légale est le franc Pacifique. “Ils ne permettent pas de régler les achats quotidiens. En particulier, ils n'ont pas cours légal, ce qui signifie que personne n'est tenu de les accepter en paiement. Leur valeur est très volatile et ne peut pas être garantie. Ainsi, ils ne peuvent pas servir d'unité de compte fiable pour exprimer et comparer la valeur des biens et services courants. De plus, ils ne peuvent pas constituer une réserve de valeur stable, car tout investissement en crypto-actifs expose à un risque de perte en capital potentiellement élevé”, précise l'institut.



Mise en garde contre les escroqueries



Comme Tahiti Infos l'a révélé en août dernier, au Fenua, les escroqueries basées sur des arnaques liées aux cryptomonnaies se sont multipliées localement ces dernières années. Avec leur méthode de fonctionnement bien rodée, reposant le plus souvent sur un système de Ponzi, et des “leaders” (revendeurs) locaux, ces arnaques ont déjà fait de nombreuses victimes.



Ainsi, l'IEOM encourage les futurs acheteurs à s'assurer que l'intermédiaire proposant des produits ou services liés aux actifs numériques est autorisé à le faire. La liste des prestataires de services habilités par l'Autorité des marchés financiers (AMF) est disponible sur le site web de l'AMF. “Dans cette liste, seuls les prestataires implantés en France ont le droit d'exercer leur activité dans les collectivités françaises du Pacifique. Ils sont identifiables par un numéro du Registre du commerce et des sociétés (RCS) français. Ne répondez pas aux sollicitations des entreprises ne figurant pas sur cette liste”, explique l'institut. La liste noire des sites à l'origine d'escroqueries liées aux crypto-actifs est également disponible sur le site de l'AMF.