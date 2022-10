La ministre australienne des Affaires Étrangère attendue à Tahiti

Tahiti, le 18 octobre 2022 - La ministre des Affaires Étrangère d'Australie va effectuer une visite officielle en Polynésie française mercredi 19 et jeudi 20 octobre, notamment pour participer au colloque international "Pacific Way" à l'Université de la Polynésie française.



C'est un marqueur supplémentaire de l'intérêt géopolitique des pays insulaires du Pacifique pour les grandes puissances, la ministre australienne des Affaires Étrangères, la sénatrice Penny Wong, va effectuer une visite officielle en Polynésie française les mercredi 19 et jeudi 20 octobre, a annoncé lundi le consulat général d'Australie. La visite inclue des rencontres protocolaires avec le haut-commissaire, le président du Pays et le président de l’assemblée, mais surtout un discours à l’occasion de la conférence sur la "Pacific Way" à l’Université de la Polynésie française jeudi matin.Le discours sera retransmis sur le live Facebook de la conférence ainsi que sur la page Facebook du Ministère des Affaires Etrangères australiennes ( Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade | Facebook ).

Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 18 Octobre 2022 à 01:25 | Lu 147 fois