

La médecine traditionnelle fait salon à Paea

Tahiti, le 25 août 2025 - La commune de Paea organise la quatrième édition du Hotu Ora i Paea, un événement autour de la médecine traditionnelle et du bien-être, du jeudi 28 au samedi 30 août, à la salle de Manu Iti, de 8h30 à 15 heures.





“Cet événement valorise les savoirs traditionnels, les pratiques de santé naturelle, l’artisanat local et les approches intégratives du bien-être. Il s’inscrit dans une volonté de transmission, de sensibilisation et de valorisation du patrimoine immatériel polynésien”, explique le communiqué de lancement de cette nouvelle édition du Hotu Ora i Paea. Un événement à surveiller de près pour apprendre, mais aussi “débunker” certaines affirmations.



Les temps forts du programme seront les stands d'information sur la santé, la nutrition et le bien-être, les expositions de produits artisanaux et naturels, les ateliers de démonstration de rā’au tahiti par des tradipraticiens, des conférences et tables rondes avec des professionnels de santé, des chercheurs, des acteurs associatifs et des témoins du vécu ou encore l’accueil des scolaires et actions de sensibilisation dédiées.



Le jeudi, une conférence sur la “médecine intégrative” sera tenue par le pneumologue Éric Parrat, suivie par un témoignage de Titaua Maurin sur “l’alimentation saine suite à une greffe” et une conférence d’Alain Andreu sur “la médecine fonctionnelle”. Médecine intégrative et médecine fonctionnelle restent cependant deux formes de médecine alternative qui englobent un certain nombre de méthodes et de traitements réfutés ou qui n'ont pas encore fait leurs preuves et qui trouvent de nombreux avis peu engageants de la part de médecins traditionnels.



Le vendredi, des ateliers de démonstrations de rā’au tahiti seront animés à l’attention des jeunes du CJA et des collégiens de Paea. Le jeûne thérapeutique sera aussi présenté par Tunui Pureni avant que deux conférences sur l’alimentation et les pathologies liées à l’alimentation soient tenues par André Lo Tai, présenté par la mairie de Paea comme “diététicien et nutritionniste” ; deux experts sans certification médicale.



Enfin, le samedi, une conférence sera dirigée par l’Institut du cancer (ICPF) sur le papillomavirus et le cancer du sein, avant une conférence sur le bienfait des plantes par Édouard Suhas et Natacha Helme. La journée sera conclue une surprenante conférence “Motivation à la consommation du cannabis” donnée par le docteur Nisrine Ettajani.



L'ouverture officielle aura lieu le jeudi 28 août à 8h30. L’entrée est libre et gratuite.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 25 Août 2025 à 18:53 | Lu 607 fois



