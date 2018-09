La médaille de la Légion d'Honneur pour Voltina Dauphin

PAPEETE, le 12 septembre 2018 - Cette femme de la Culture avait déjà été élevée au 1er rang de Chevalier de la Légion d'Honneur, en janvier. Cette fois-ci, elle reçoit la fameuse médaille des mains de son parrain, Monseigneur Hubert Coppenrath. Voltina a été récompensée pour son dévouement envers sa Culture.



Elle a travaillé durant 35 ans au sein du service de la traduction et de l'interprétariat, en tant que chef de service. Fin 2017, Voltina Dauphin prend sa retraite, en laissant derrière elle, une trace indélébile dans le cœur du personnel.



Originaire de Rurutu, Voltina Dauphin née Roomataaroa a longtemps œuvré pour sa Culture. Le 12 avril 2002, elle intègre d'ailleurs, l'Académie tahitienne.



Femme accomplie, Voltina Dauphin a reçu ce mercredi après-midi, la médaille de la Légion d'Honneur, des mains de Monseigneur Hubert Coppenrath.



Ses trois enfants, ses quatre petits-enfants, son mari, sa famille et ses ami(e)s étaient présents pour ce grand événement.



Créée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur est destinée aux citoyens jugés les plus méritants dans tous les domaines d'activité, qu'il s'agisse de leurs mérites militaires ou civils au service de la nation.



Aujourd'hui, plus de 200 Polynésiens ont reçu cette haute distinction, dont Yvette Lichtle, 8ème adjoint au maire à Pirae.