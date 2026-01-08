

La marina de Teahupo’o affectée à la commune

Tahiti, le 2 février 2026 – Réhabilitée pour les Jeux olympiques, la marina de Teahupo’o est dans l’attente d’une gestion structurée depuis un an et demi. L’affectation par le Pays à la commune de Taiarapu-Ouest a été notifiée par un arrêté paru fin janvier. Malgré cette avancée, plusieurs questions restent en suspens pour la municipalité au niveau des charges détaillées de gestion, comme pour les usagers professionnels concernant le montant des futurs loyers.





Depuis les travaux de remise aux normes et d’agrandissement de la marina de Teahupo’o par le Pays en vue de l’organisation des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024 pour un montant de 493 millions de francs, le site reste dans l’attente d’une gestion structurée. La marina avait été inaugurée le 16 juillet 2024, juste avant l’événement, puis la vie avait repris son cours, laissant la coopérative des pêcheurs et les prestataires nautiques dans le flou depuis un an et demi.



Une nouvelle étape a été franchie lors du conseil des ministres du 21 janvier dernier, qui a validé l’affectation de plusieurs emplacements et ouvrages portuaires de la marina de Teahupo’o à la commune de Taiarapu-Ouest. Paru au journal officiel, l’arrêté n°74 CM du 23 janvier 2026 précise les parcelles concernées pour un total d’un peu plus de 37.000 m2. Ces aménagements comprennent notamment les nouveaux ponton et mole de protection en béton armé, le quai, le fare pōte’e, les sanitaires rénovés, neuf corps-morts, la potence pour l’embarquement des personnes à mobilité réduite (PMR), la cale de mise à l’eau, les terre-pleins et l’aire de carénage, jusqu’à l’enrochement. L’ensemble des équipements de quai et d’appontement sont également concernés, des extincteurs aux lampadaires, en passant par les organes d’amarrage et les bornes de distribution d’eau et d’électricité.



​“Assurer le fonctionnement, la gestion et l’entretien”

D’autres équipements sont mis “gracieusement par convention” à la disposition de la coopérative de pêche Hava’e par la Direction des ressources marines (DRM), dont deux machines à glace et un silo de stockage alimentés par des panneaux solaires. Quant à la nouvelle station-service marine, elle est opérationnelle depuis juin 2024.



En contrepartie, l’arrêté stipule que la commune doit “assurer le fonctionnement, la gestion et l’entretien” de la marina et “assumer les charges afférentes à la conservation, la protection, l’amélioration et au fonctionnement des biens affectés”. À ce titre, la municipalité est autorisée à établir des conventions d’exploitation, d’entretien, de gardiennage, d’animation ou d’occupation temporaire.



Si cette avancée administrative était effectivement attendue, il nous a été indiqué au niveau de la commune qu’il s’agit désormais d’étudier les modalités précises de cette affectation pour évaluer les charges financières de gestion et d’entretien, s’agissant par exemple des frais associés aux bornes d’alimentation en eau et électricité. Dans un second temps, une rencontre devrait être programmée avec les usagers de la marina, dont la quarantaine de stationnements seraient déjà tous occupés ou réservés. Les professionnels s’interrogent notamment sur le montant des futurs loyers.



Pour mémoire, la marina de Teahupo’o est également un lieu de transit pour les résidents du Fenua ‘Aihere et les navettes scolaires, sans oublier l’événement sportif annuel de la Tahiti Pro.



