La manif du "18 joint" interdite

La décision de la mairie de Papeete n'a pourtant pas de quoi refroidir les membres de l'association THC. "Nous on sera présent demain et on fait ce qu'il faut pour. Et on va y arriver car c'est une manifestation pacifique. On n'a jamais eu l'intention de troubler l'ordre public." Karl Anihia rappelle que les manifestations antérieures du "18 joint" menées depuis 2012 devant l'assemblée n'ont "jamais posé de souci avec l'ordre public".

Tous les ans, l'association organise en effet une "manifestation statique" devant Tarahoi pour interpeller les élus à l'assemblée. Cette année, les représentants seront justement en séance pour voter le compte administratif du Pays. Et Karl Anihia annonce que son association sera reçue par les élus cette année, pendant que d'autres membres resteront à l'extérieur pour "faire de la sensibilisation" auprès du public. "Nous avons aussi envoyé un courrier à l'assemblée et nous avons eu la confirmation qu'on sera reçu. Donc ce n'est pas un problème avec les élus de l'assemblée c'est vraiment une décision qui vient de la commune de Papeete et donc du maire Michel Buillard et son équipe. On va peut-être porter cette affaire devant le tribunal administratif."