La maison du Combattant rénovée prochainement

Tahiti, le 1er septembre 2021 – La maison du combattant de Fare ’Ute, qui rend hommage aux Polynésiens engagés dans la défense de la nation, sera prochainement rénovée. Une délégation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui a spécialement fait le déplacement pour son projet phare en outre-mer, a été accueillie lundi au Haut-commissariat.



Lundi dernier, le haut-commissaire Dominique Sorain a reçu la première délégation de la Direction générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) à se déplacer en Polynésie française depuis 2002. A l’origine de ce déplacement, la restauration de la Maison du combattant, située au 215 avenue Pomare V, qui avait été édifiée en 1963 pour remercier les anciens combattants polynésiens de leur engagement dans la défense de la nation. Un projet phare en outre-mer, pour l’ONAC-VG.



La Maison du combattant sera ainsi rénovée selon les nouvelles normes énergétiques et écologiques, et le projet prévoit d’accueillir une salle de réunion, une zone d’exposition incluant les bureaux du service territorial de l’ONAC-VG et ceux des associations d’anciens combattants, ainsi qu’un espace de détente et de convivialité. « La nouvelle Maison du combattant a pour vocation d’être un lieu de rencontres intergénérationnelles en plus d’accueillir l’ensemble des ressortissants de l’Office », indique le Haut-commissariat.