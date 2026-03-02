

La maison de Rihanna visée par des tirs à Los Angeles

Los Angeles, États-Unis | AFP | lundi 08/03/2026 - La maison de la chanteuse Rihanna à Los Angeles a été touchée par des balles après qu'une femme a ouvert le feu sur la propriété, alors que la star se trouvait à l'intérieur, ont rapporté dimanche plusieurs médias.



L'assaillante présumée a tiré environ dix coups de feu après 13H00 (20H00 GMT) dimanche, depuis un véhicule garé en face de la demeure située dans le quartier de Beverly Hills, a rapporté le Los Angeles Times, citant la police.



Au moins une balle a transpercé un mur de la maison, où Rihanna vit avec son conjoint A$AP Rocky et leurs trois enfants, a assuré la chaîne d'information locale KTLA.



La police soupçonne une femme d'une trentaine d'années, qui aurait pris la fuite avant d'être arrêtée. Son arme a été saisie lors de l'arrestation, a précisé KTLA.



Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer ses motivations. La chanteuse et femme d'affaires n'a pas commenté ces informations.

