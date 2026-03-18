

La mairie de Faaone cambriolée

Tahiti, le 14 avril 2026 - Les locaux des services techniques de la mairie de Faaone ont été visités dans la nuit de lundi à mardi. Du matériel a été dérobé, ce qui “pénalise notre travail et toute la population de Faaone”, déplore le maire délégué, Mā Zinguerlet, qui lance un appel “à la vigilance et au respect”. Une plainte va être déposée.





Les faits se seraient passés dans la nuit de lundi à mardi. Une ou plusieurs personnes se sont introduites dans les locaux des services techniques de la mairie de Faaone. Ce sont des agents qui ont donné l’alerte à leur arrivée.



Si le matériel informatique a été épargné, d’autres outils de travail ont été dérobés, au grand dam du maire délégué, Mā Zinguerlet : “On nous a volé des consommables comme du nylon, de l’huile, des produits ménagers, des mallettes, des outils, les batteries de deux véhicules... On n’a plus notre benne à ordures, donc on suppose qu’ils ont tout chargé dans la poubelle et qu’ils sont partis avec comme s’ils revenaient du marché”.



L’élu a lancé un appel “à la vigilance et au respect” sur les réseaux sociaux. “J’appelle d’éventuels témoins à venir nous voir pour qu’on puisse retrouver ces malfaiteurs. Pourquoi voler ? De quoi ont-ils besoin réellement ? On aurait peut-être pu les aider : la porte de la mairie est ouverte. Voler, ça pénalise notre travail, nos travaux et toute la population de Faaone”, déplore Mā Zinguerlet, qui compte renforcer la surveillance et la sécurisation du site.



Une plainte va être déposée à la gendarmerie de Taravao. Ce n’est pas la première fois que la mairie de Faaone est prise pour cible : il y a environ un an, du matériel avait déjà été dérobé.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 14 Avril 2026 à 16:46 | Lu 447 fois



