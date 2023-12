La lutte s'intensifie contre le trafic de stupéfiants

Tahiti, le 11 décembre 2023 - Une opération antistupéfiants à grande échelle a été conduite du 4 au 8 novembre par le commandement de la gendarmerie sous l'autorité conjointe du haut-commissaire, Éric Spitz, et de la procureure de la République, Solène Belaouar. Déploiement quotidien de 150 à 200 gendarmes, perquisition de Tatutu et Nuutania, saisie de plus de 6 000 pieds de paka à Tahiti, Raiatea et Huahine : l'opération, intitulée “Tempête”, aura généré la mise en cause de 132 personnes.



Dans le cadre du plan zéro délinquance adopté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en vue des Jeux olympiques, une vaste opération antistupéfiants déclinée sur cinq axes a été mise en place par le commandement de la gendarmerie sous la houlette de la procureure de la République, Solène Belaouar, et du haut-commissaire, Éric Spitz. Du 4 au 8 décembre, 150 à 200 gendarmes ont été déployés chaque jour pour œuvrer au contrôle des flux, à la destruction des plantations, au harcèlement des points de deal, au démantèlement des réseaux et à des cyber-investigations.



Alors que plusieurs affaires sur fond de trafics de stupéfiants impliquant des détenus et des gardiens ont été jugées cette année, les gendarmes ont également procédé, durant les soirées des 5 et 6 décembre, aux fouilles des prisons de Nuutania et Tatutu. Au terme de ces deux opérations, assez rares sur le territoire pour être relevées, 500 grammes de paka, un "ten" d'ice et des téléphones ont été saisis. Une enquête ouverte pour menaces de mort envers un surveillant pénitentiaire et association de malfaiteurs a par ailleurs abouti à la mise en examen de deux individus qui étaient déjà détenus pour des affaires relatives à du trafic de stupéfiants.



“Montée en puissance”



Lors d'un nouveau contrôle routier qui s'est déroulé lundi soir à Punaauia, Éric Spitz a rappelé que cette opération Tempête s'est déroulée dans le “cadre plus vaste” qu'est “le plan zéro délinquance que le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets (des lieux) où se déroulent les Jeux olympiques de mettre en œuvre”. Le haut-commissaire a également annoncé une “montée en puissance des contrôles” en affirmant que l'objectif de ces dispositifs était de “rassurer nos concitoyens”, d'avoir des Jeux olympiques “safe” et de donner la priorité au spectacle et au sport.



Présente aux côtés du haut-commissaire, la procureure de la République, Solène Belaouar, est quant à elle revenue sur “l'action conjointe des services de l'État” qui s'attaquent à la “lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants au regard des différents dégâts que cela peut causer sur la santé publique et au regard, bien évidemment, des sanctions pénales qui sont attachées à ces comportements”. Qualifiant l'opération Tempête de “fructueuse”, Solène Belaouar a évoqué un nombre important de “saisies et de destructions de produits stupéfiants” alors que “derrière les conséquences sanitaires de la consommation et du trafic de stupéfiants, il y a des conséquences pénales avec des sanctions à la clé”. Solène Belaouar a conclu son propos en rappelant que la lutte contre le trafic de stupéfiants était l'une des priorités du parquet de Papeete dans “tous ses aspects”, dans “l'aspect sanitaire à l'égard des consommateurs qui peuvent se voir imposer des soins contraints” et dans une “dimension plus répressive à l'égard des réitérants et des trafiquants, en particulier les trafiquants d'ice”.



Quelques chiffres 1- Contrôle des flux : 300 véhicules contrôlés, 29 verbalisations et sept conduites sous stupéfiants relevées. Au 4 décembre, 4 727 dépistages de stupéfiants réalisés contre 3 319 sur la même période en 2022.



2- Destruction des plantations : En une semaine, les unités de gendarmerie de Tahiti et de la compagnie des archipels ont arraché 6 116 plants de paka à Tahiti, Raiatea, Huahine ou bien encore dans les Australes. Les 5 et 6 décembre, une “opération spécifique” conduite à Huahine par la compagnie des archipels appuyée par le Dauphin a permis la saisie de 1 456 plants de paka. Au 4 décembre, 34 126 pieds avaient été détruits contre 24 693 en 2022.



3-Harcèlement des points de deal : 250 personnes contrôlées, 29 individus verbalisés, 783 grammes d'herbe et 412 plants de paka saisis. 44 kilos d'herbe de cannabis saisis depuis le début de l'année contre 27 en 2022.



3-Démantèlement des réseaux : En 2023, 44 trafics ont été démantelés par les unités de recherche de la gendarmerie – la section de recherches, l'Ofast, la brigade de recherches de Faa'a et le Groupement interministériel de recherches (GIR) – contre 39 sur la même période l'année dernière. Durant cette semaine, une opération a été conduite dans le cadre d'une information judiciaire ouverte il y a quelques mois suite à une importation d'ice par voie aérienne. Trois gardes à vue ont eu lieu la semaine dernière, l'auteur principal a été placé en détention provisoire.



4- Cyber-investigations : Au terme d'une “offensive antistupéfiants conduite sur les réseaux sociaux” afin de “lutter contre le commerce en ligne de produits stupéfiants”, cinq enquêteurs spécialisés – travaillant sous l'égide du centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) et du parquet de Papeete – ont confondu six “auteurs pré-identifiés” dont cinq ont pu être interpellés.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 11 Décembre 2023 à 21:04 | Lu 313 fois