La liste des espèces menaçant notre biodiversité s'allonge

Deux espèces animales ont été ajoutées à la liste des espèces menaçant notre biodiversité. Il s'agit du crapaud buffle et du Platydemus manokwari Platelminthe de Nouvelle-Guinée. Ce dernier est un ver qui consomme les escargots terrestres, mettant ainsi en danger les espèces endémiques. Bien que vivant sur le sol, il est capable de monter sur les arbres pour y suivre les escargots. Très plat, il mesure 5 cm de long et 5 mm de large ; son dos est sombre (couleur olive noire) avec une bande centrale claire, son ventre plus clair. La tête est allongée, avec deux yeux noirs bien visibles. La bouche n’est pas sur la tête, mais sous le corps, en son milieu.Le crapaud buffle est aussi appelé crapaud géant. La femelle peut en effet mesurer jusqu'à 25 cm. Le mâle peut mesurer jusqu'à 14 cm. C'est un prédateur des petits animaux terrestres. Il rentre aussi en compétition avec les espèces indigènes pour la nourriture et les abris et cause l'empoisonnement des animaux qui le consomme.