

La liste des bureaux de poste ouverts pendant la grève

Tahiti le 10 mars 2026. Alors que la grève se poursuit dans toutes les filiales de la holding OPT, Fare Rata a souhaité communiquer ce mardi la situation du réseau postal à l’échelle de la Polynésie française.





"À ce jour, l’ouverture des bureaux de poste est partiellement perturbée dans plusieurs archipels", explique la holding dans un communiqué transmis ce mardi aux rédactions. "Certaines agences demeurent ouvertes et assurent le service à la population, tandis que d’autres sont exceptionnellement fermées."



Ainsi, sur l’archipel de la Société, plusieurs agences de Tahiti et Moorea restent ouvertes, notamment Papara, Paea, Punaauia, Faa’a Centre, le Comptoir Express de Faa’a, Pirae, Taravao et Papetoai (Moorea). D’autres bureaux de poste de Tahiti et des îles voisines sont toutefois fermés au public.



Dans les archipels des Marquises, des Australes et de certaines îles des Tuamotu, la situation est contrastée : certaines agences assurent la continuité du service postal tandis que d’autres demeurent fermées en raison du mouvement social.



Ci après, vous trouverez la la liste complète de la situation des bureaux de poste à travers l’ensemble de la Polynésie française, précisant les agences ouvertes et celles exceptionnellement fermées à ce jour.



Fare Rata se dit "pleinement mobilisée" afin d’assurer, dans la mesure du possible, la continuité du service public postal sur l’ensemble du territoire.

Fare Rata invite la population à consulter régulièrement les informations publiées sur les canaux officiels de Fare Rata (réseaux sociaux et site internet, www.farerata.pf ) afin de connaître l’état d’ouverture des agences.



