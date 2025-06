La légende Errol Bennett est décédée à 75 ans

Tahiti le 3 juin 2025. Le monde du sport polynésien vient de perdre une de ses plus grandes figures. Errol Bennett est décédé à l’âge de 75 ans. Ce matin sur les réseaux sociaux, déjà, tombaient les hommages.





Son fiks, Naea, qui parle d’une "lumière qui ne s’éteindra jamais". "Nous te souhaitons un bon voyage vers les cieux et te disons merci pour tout", écrit-il.



Le président Moetai Brotherson parle quant à lui de ces « super héros » qu’étaient Maco Nena, Roberto Cowan et Errol Bennett. "Balle au pied, on l’aurait dit dansant avec son épouse, avec une fluidité, une élégance, mais aussi une détermination et un sens du but incroyables. Très engagé dans l’église de Jésus Christ des saints des derniers jours, et dans la vie sociale, il était un « Pater familias » au sens noble du terme."



Ancien joueur de Central Sport, Errol Bennett avait joué aussi 6 mois au Paris Saint-Germain de janvier à juin 1972, sans pouvoir y rester, le mal du Pays l’ayant gagné. A Central Sport, il remportera le titre de meilleur buteur du championnat de Tahiti à onze reprises de 1972 à 1983, dont huit fois consécutivement, avec une moyenne de 28 à 30 buts par saison



Avec lui, Central Sport remporta huit fois de suite le championnat de Tahiti de 1972 à 1979 et fut quatre fois consécutivement vainqueur du Tournoi du Pacifique sud, qualificatif au 7e tour de la Coupe de France.



Il a aussi remporté la médaille d’or aux Jeux du Pacifique sud en 1975, 1979, 1983 et fut vice-championne d’Océanie en 1973 (avec 3 buts de Bennett, meilleur buteur de la compétition) et 1980 (1 but en finale contre l’Australie).



L'International Federation of Football History & Statitics (IFFHS) l'a élu parmi les 20 plus grands joueurs de l'Océanie du XXe siècle et meilleur joueur tahitien du XXe siècle devant Pascal Vahirua.



Policier municipal à la retraite, Errol Bennett est le père de 7 enfants, dont Naea Bennett, buteur vedette de l'AS Pirae et de l'équipe de Tahiti.