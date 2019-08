La légalisation du bingo menacée

Dans son projet de loi du Pays, le gouvernement avait prévu d’autoriser l’organisation des bingos au fenua, sous réserve qu’ils soient « ouverts au public », qu’ils soient « organisés dans un but social, culturel et scientifique, éducatif ou sportif » et que les mises en lots restent « de faible valeur ». Le texte prévoit également de taxer l’activité au bénéfice du Pays et des communes, via les centimes additionnels.



Or, le projet d’ordonnance de l'Etat, qui « réserve l’organisation commerciale des jeux d’argent et de hasard à deux personnes morales identifiées (la FDJ et le Pari mutuel urbain) », prévoit que les « lots » des jeux d’argent et de hasard ne puissent désormais plus « en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés » et soient constitués uniquement « d’objets mobiliers ». En résumé, si cette ordonnance est adoptée par l’Etat, il ne sera plus possible d’autoriser les lots de faibles valeurs lors des bingos en Polynésie.



Le projet d’ordonnance doit maintenant repasser à l’assemblée pour « avis ». Un avis qui devra convaincre Paris de modifier son ordonnance pour sauver la légalisation du bingo.