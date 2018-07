La langouste grande star du "Te Hura Nui"

Te Hura Nui

Il est 17 heures, et tout le monde s'active dans la cuisine du Méridien avant l'ouverture du buffet. Le chef exécutif, Jérémy Martin nous attend avec un de ses seconds, pour nous faire découvrir les spécialités qui seront préparées pour les différentes soirées du "".Un buffet qui alliera aussi bien le chaud que le froid, et où la mer sera bien représentée, "", précise-t-il. Mais ce n'est pas tout. Les convives auront aussi plusieurs types de salades, du carpaccio, des sushis et des verrines sur plusieurs thèmes. Côté chaud, "", poursuit Jérémy Martin.D'ailleurs, ce sera le premier "" de Jérémy Martin. Pas question pour lui de faire le moindre faux pas, et bien sûr, il met en avant leurs points forts : les langoustes et son buffet fruits de mer. Et pour satisfaire la clientèle, le chef exécutif de cuisine commande en gros : "".Le chef exécutif mise aussi sur leurs pâtisseries. "En cuisine, les équipes se coordonnent. Chacun sait ce qu'il a à faire. Mais le Te Hura Nui, ce n'est pas que le mā'a. D'autres petites mains s'investissent aussi pour la réussite de cet événement.Les plongeurs, eux, voient leur travail se multiplier par trois : "", explique Fernand Ateo, plongeur.Dans la salle, Jacqueline, maître d'hôtel donne les dernières consignes à ses équipes.Du côté du buffet, tout se met peu à peu en place. L'établissement mise aussi sur la décoration, et Tehina Tamarii confectionne les bouquets qui décoreront les lieux.En tout, ce ne sont pas moins de 50 personnes qui s'investiront pour le "". L'objectif est de répondre au mieux aux attentes des clients. "", lâche Jérémy Martin, avant de reprendre : ">>> Le programme du "Te Hura Nui" <<<