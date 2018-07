Les festivités du "Te Hura Nui" démarrent le 3 août

Te Hura Nui

Par exemple, on a un tableau qui englobe les Marquises, avec la période où Quiros, un navigateur, a complètement exterminé les marquisiens. Ensuite, on a un tableau sur Hawaii qui a été peuplé grâce à ces voyages. Ensuite, on a un tableau sur Rapa Nui, puis un tableau qui rappellera les Tuamotu. Après, nous ferons un petit clin d'œil à Tarita et à Marlon Brando pour les Révoltés de la Bounty. Et, on fera des tableaux un peu plus contemporains. Nous avons en tout 20 tableaux, ce qui fait beaucoup de changement de costumes.

J'ai vu des spectacles à la télé et je suis allé en voir à To'atā, et j'ai retenu des groupes par rapport à la tradition avec les thèmes qu'ils ont apporté. Par exemple, pour le groupe "Pupu Tuha'a Pae", j'ai beaucoup apprécié leur spectacle sur le mariage à Rurutu. Nous avons pris aussi Temaeva, et je pense que c'est le seul groupe qui est resté dans la tradition, par rapport au thème et aux pas. J'ai choisi aussi le groupe Tahiti ia Ruru-Tū Noa. Je n'ai pas vu leur spectacle, mais je connais Olivier Lenoir et je sais que c'est quelqu'un de très motivé

Seulement en communication c'est 1 million de francs en gros. Après, il y a aussi la logistique. Chaque année, on met en place notre scène qui nous coûte 300 000. Il y a les cachets des groupes, ce qui fait en moyenne 200 000 francs par groupe. Cette année, nous aurons le groupe marquisien Toa Huhina, il y aura aussi la prestation du meilleur danseur du feu. Sans compter bien évidemment, le personnel de l'établissement

