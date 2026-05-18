

La jeunesse ultramarine dessine ses contes et légendes

Tahiti, le 15 juin 2026 - L'Association des Communes et Collectivités d'Outre-Mer (Accd'om) a donné le coup d'envoi de la troisième édition de son grand concours national de dessin destiné aux scolaires. Face au succès fulgurant des années précédentes, l'association ambitionne de mobiliser encore plus de collectivités pour faire rayonner la richesse culturelle ultramarine à travers les yeux des enfants.





Après avoir exploré la biodiversité puis la mosaïque des cultures des Outre-Mer, cette troisième édition du concours national de dessin destiné aux scolaires qu’organise l’Accd’om invite les jeunes artistes à s'imprégner du patrimoine immatériel de leurs territoires. Créatures fantastiques, récits ancestraux, mythes fondateurs... les enfants sont appelés à faire parler leur imaginaire pour illustrer les histoires qui font l'âme et la magie de la France ultramarine.



Après une interruption depuis 2010, ce concours destiné aux élèves de CM1 des outre-mer a été relancé en 2024 sur le thème “Ma région, une biodiversité riche, à préserver !”. Environ 70 dessins ont été récoltés et les lauréats de Guyane, Mayotte, Wallis-et-Futuna et de la Guadeloupe ont voyagé à Paris en décembre. Le succès a été tel que l’Accd’om a décidé de pérenniser l'événement sous le nom de “Échos d’Outre-Mer”, avec l'ambition d'en faire un rendez-vous annuel au rayonnement croissant.



Pour l’édition 2025, l’association a choisi une thématique centrale et symbolique : “Les Outre-mer : une mosaïque de cultures”. Le projet a pris une ampleur inédite avec l’engagement de sept territoires : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, La Réunion, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Le succès a été au rendez-vous avec 494 dessins reçus, témoignant de la forte mobilisation des écoles et des collectivités.



L'intégralité de ces œuvres a d'ailleurs eu l'honneur d'être exposée à la Quinzaine Outre-Mer de Garges-lès-Gonesse en mai dernier.

Une expérience de valorisation collective Au-delà de la dimension compétitive, le concours est avant tout une expérience de participation. Si seuls quelques dessins sont distingués lors de la finale nationale, chaque élève devient un acteur du projet en exprimant sa propre vision de sa culture et de son identité. Le travail de chaque enfant est valorisé à travers des vernissages locaux et des supports visuels, offrant à beaucoup la première occasion de voir leur production artistique prise au sérieux, exposée et regardée par-delà les frontières.



Chaque dessin contribue ainsi à une fresque collective, révélant la diversité des imaginaires et des traditions. En participant, ces jeunes artistes gagnent ainsi en ouverture culturelle et en fierté d’appartenance. “Échos d’Outre-Mer” crée ainsi une dynamique positive de dialogue entre les territoires, bien au-delà de la seule désignation des lauréats.



Fort de cet engouement, l’Accd'om lance un appel à tous les maires et présidents de collectivités des Outre-Mer. L’objectif de cette année est clair : fédérer encore plus de communes et d'écoles pour offrir à un maximum d'enfants l'opportunité de participer à cette aventure humaine, citoyenne et artistique.

Le calendrier de l'édition 2026-2027 : 15 juin 2026 : Ouverture officielle des inscriptions pour les communes et envoi des dossiers d'information.

Juin - Octobre 2026 : Période d'inscriptions et récolte des dessins.

Décembre 2026 : Clôture de la récolte des dessins au sein des établissements scolaires

Décembre 2026 - Mars 2027 : Organisation et délibération des jurys

Mai 2027 : Jury final et voyage à Paris des lauréats Plus d’infos à venir sur : https://france-accdom.org/concours-echos-doutre-mer/

Plus d’infos à venir sur : https://france-accdom.org/concours-echos-doutre-mer/

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 15 Juin 2026 à 17:35 | Lu 269 fois



