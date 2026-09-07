

La jeunesse à l’honneur au fort de Taravao

Tahiti, le 30 septembre 2026 – Au terme de leur formation militaire initiale, les 31 volontaires du service national ont officiellement intégré le RIMaP-Polynésie avec la présentation au drapeau et la remise des fourragères, symboles historiques de leur engagement pour les neuf prochains mois. La cérémonie s’est tenue au fort de Taravao, en présence de nombreux officiels et des familles.





C’est un moment que les 31 volontaires du service national du Régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-Polynésie) ne sont pas près d’oublier. Ce mardi, en fin d’après-midi,

C’est un moment que les 31 volontaires du service national du Régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-Polynésie) ne sont pas près d’oublier. Ce mardi, en fin d’après-midi, au terme de la formation militaire initiale (FMI) lancée le 2 septembre à Arue , la première promotion polynésienne a vécu la cérémonie de présentation au drapeau au fort de Taravao, en présence de plusieurs représentants des Forces armées en Polynésie française (FAPF), du haut-commissariat, de la commune de Taiarapu-Est et de la communauté de communes Terehēamanu.

​Une première étape

Un site chargé d’histoire pour une cérémonie riche en symboles, au lendemain de la remise des calots. “La présentation au drapeau, qui est l’emblème de chaque régiment ou unité militaire, c’est vraiment le souvenir des anciens et de leur sacrifice, et ce sacrifice qu’ils ont eux-mêmes choisi de faire en nous confiant une partie de leur jeunesse au service du pays et des Polynésiens”, explique le colonel Dorian Pauchet, chef de corps du RIMaP-Polynésie. Avec la remise des fourragères, les appelés du service national ont officiellement rejoint les rangs des Tamari’i Volontaires. “Pour servir, il faut les rudiments du soldat. Ils ont appris à marcher, à tirer, à se comporter en collectivité militaire. Ils vont pouvoir participer aux missions du régiment : se préparer à intervenir en cas de catastrophe naturelle au profit de la population, et tous les aspects de soutien logistique et de présence dans les atolls”.



Trois d’entre eux ont été mis à l’honneur compte-tenu de leurs résultats exemplaires. C’est notamment le cas de Oariiterai, 24 ans, originaire de Paea et major de promotion à l’issue de la FMI : “Je voulais découvrir autre chose. J’avais déjà fait le RSMA en 2021 : le port de la tenue et ce genre de vie m’avaient manqué. Nous allons prochainement rejoindre nos différentes filières, où nous allons pouvoir continuer à apprendre et servir. J’ai demandé à intégrer le GCA (Groupement commando amphibie, NDLR), mais je ne suis pas encore fixé. J’avais en tête de me tourner vers la gendarmerie ou la police nationale après, mais je pense que la vie militaire me correspond bien, donc je verrai par la suite. Je suis très fier de cette première étape, surtout par rapport à mon fils et ma femme”.





​Émotion partagée

L’émotion était aussi palpable du côté des familles venues assister à l’événement. “C’est toujours impressionnant de voir ses enfants s’engager et porter la tenue militaire”, confie la maman de jumelles de 21 ans, originaires de Faa’a. “L’une a toujours été intéressée par les métiers de la sécurité, l’autre l’a suivie. Ça va les faire mûrir et les forger pour la suite de leur parcours !”.



“Ce n’est plus le même service national suspendu en 1996 avec effet en 1999, c’est un nouveau service national, donc c’est avec une grande émotion qu’on voit arriver de nouveaux appelés qui se mettent au service de leur pays pendant dix mois”, conclut le colonel Dorian Pauchet. Les jeunes “marsouins” ont défilé jusqu’au parc Teaputa, où le protocole a été mis de côté quelques instants à l’occasion d’un vin d’honneur convivial.









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 30 Septembre 2026 à 08:13 | Lu 367 fois



