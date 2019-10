La hausse de l’emploi se poursuit en août

PAPEETE, le 11 octobre 2019 - Dans son point de conjoncture publié vendredi, l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) révèle les chiffres de l’emploi salarié ont progressé +0,3% au mois d’août dernier.



Dans le détail, dans le secteur marchand, les variations observées en août révèlent des augmentations respectives de +0,4% et +0,5% dans les domaines de la construction et de l’hôtellerie-restauration. Les secteurs de l’industrie et du commerce ont quant à eux subi une baisse de 0,6%.



Sur une année, la hausse des chiffres de l’emploi se maintient, puisque sur les douze derniers mois elle progresse de +2,3%. Un chiffre sensiblement proche de la moyenne observée de 2014 à 2018 (+2,2%).