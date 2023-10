La guerre des paillettes engagée

Tahiti, le 26 octobre 2023 - “Miss Vahine Tane” ou “Miss T Tahiti”, la guerre des élections dédiées au troisième genre est lancée. En cause, des accusations d'actes de contrefaçon de la part de l'organisateur historique, Jean-Claude Mensier, envers le nouveau comité porté par Doriana Wong. Mais à la veille de l'élection de la future Miss T Tahiti, l'organisation se défend : “Nous ne faisons pas de business, nous soutenons une cause !”



Où se situent les limites de la propriété industrielle ? Changer de nom suffit-il à s'approprier un concept ? Pour l'organisateur historique des élections de Miss Vahine Tane, Jean-Claude Mensier, la réponse est “non !” Et pour cause, à l'origine du projet dès la fin des années 90, le chef d'orchestre de l'élection Miss Vahine Tane rappelle : “C'est une élection que je fais depuis 1997. Cela fait 24 ans que l'événement m'appartient et la marque est déposée à l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle, NDLR). Je l'ai expliqué à Doriana Wong (présidente du comité organisateur de Miss T Tahiti, NDLR), et malgré toutes les lois qui condamnent ces pratiques, cela fait deux ans qu'ils organisent cet événement. Ce n'est pas acceptable.”



Et l'homme va plus loin, puisqu'il accuse le nouveau comité de Miss T Tahiti de concurrence déloyale et de parasitisme commercial : “Doriana Wong a travaillé pour nous durant 20 ans et l'année dernière, dans notre dos, elle a commencé à organiser cette élection de Miss T Tahiti”, regrette Jean-Claude Mensier, qui précise le contexte : “J'ai été opéré du cœur fin décembre 2021 et je suis rentré à Tahiti en février 2022. Il m'a fallu du temps pour récupérer étant en convalescence et ils en ont profité pour monter ce projet sans nous consulter.”



“On défend une cause”



En face, l'organisation de la nouvelle élection Miss T Tahiti répond fermement : “Nous avons tenu compte de sa première demande de retirer le nom ‘Miss Vahine Tane’, chose que nous avons faite. Nous avons respecté cette demande. Maintenant, si monsieur Jean-Claude Mensier insiste, c'est uniquement pour des raisons pécuniaires !” D'autant que selon Doriana Wong, cette passation était attendue de longue date par la communauté transsexuelle : “Nous avons dans notre comité plusieurs Miss Vahine Tane qui, justement, ne veulent plus travailler avec M. Mensier. Et la raison est simple, il le faisait pour le business. Ici, au sein du comité Miss T Tahiti, on défend une cause, celle du troisième genre !”



Actuellement organisé sous forme d'association à but non lucratif et déclaré auprès de la Direction générale des affaires économiques, le comité Miss T Tahiti assure être dans son bon droit et n'avoir rencontré aucun problème de procédure lors de son enregistrement. Quant aux accusations concernant la volonté du nouveau comité de se faire de l'argent, ce dernier répond : “Tout l'argent récolté lors de la soirée servira à la promotion de nos lauréates, ce qui n'a pas été le cas auparavant lors des élections de Miss Vahine Tane.”



Dans une lettre de mise en demeure, Jean-Claude Mensier prévient le comité Miss T Tahiti qu'il compte ouvrir une enquête sur les activités de cette nouvelle organisation et déposer plainte pour diffamation, abus de faiblesse et abus de confiance. Ce à quoi Doriana Wong répond : “S’il veut que l'affaire aille loin, elle ira loin. Nous sommes prêts !” En attendant, l’élection de Miss T Tahiti se tiendra ce samedi, de 18 heures à minuit, à la mairie de Papeete.