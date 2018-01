PAEA, le 11 janvier 2018 - Dans un communiqué, la municipalité de Paea informe qu'elle est la seule à nettoyer les dégâts occasionnés par les dernières fortes pluies, "alors que c'est une compétence du pays". À quelques mois des territoriales, la tension est de plus en plus palpable.



La guerre continue entre le tāvana de Paea et le gouvernement d'Edouard Fritch, par voie de presse. Même si cela était déjà perceptible, le vase a commencé à déborder le mois dernier avec l'inauguration de la nouvelle route de Papehue. Dans un communiqué, la Présidence annonçait ce grand événement, sans pour autant citer la présence du maire de la commune.



Le lendemain, la mairie a réagi en mettant en avant l'action de la commune dans ce dossier.



Ce jeudi matin, un nouveau communiqué de la municipalité vient mettre le feu aux poudres. Il concerne, cette fois-ci, les travaux de nettoyage après les fortes pluies du week-end dernier, où plusieurs dégâts ont ainsi été répertoriés à Paea.



" Dans la nuit du 4 janvier, les services de l’Équipement se sont rendus sur place afin de constater les dommages. Depuis, bien que la compétence soit territoriale et non communale, la Commune assume seule le nettoyage de la RT1 et recueille quotidiennement les doléances des habitants relatives à l’aménagement de caniveaux aux normes. Des doléances auxquelles le Pays et la Commune devront répondre en prévision des prochaines intempéries. "



La campagne électorale n'est pas encore lancée, et le tāvana de Paea n'a pas dit son dernier mot.