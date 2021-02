La grève est levée à l'OPT

La grève débutée mercredi à l'OPT a été levé le jour-même en fin de soirée après la signature de protocoles d'accord dans les sociétés Vini Distribution, Onati et Fare Rata, trois filiales du groupe OPT. Le mouvement lancé à l’appel des centrales syndicales A ti’a i mua et O oe to oe Rima a été relativement peu suivi . Un pointage réalisé mercredi matin en interne constatait la mobilisation de 200 agents sur un effectif global de 1 200 personnes employées dans le groupe OPT avec des taux de participation de 20% au sein de la société Fare Rata, de 26% dans les boutiques du réseau Vini Distribution et de 14% parmi les employés de la société Onati.Sur la quinzaine de points de revendication des préavis de grève, les discussions achoppaient encore mercredi sur deux points : le reclassement d'agents et de guichetiers de petites catégories de la SAS Fare Rata et l'application de la convention collective OPT à l'ensemble du groupe.L'accord signé mercredi en fin de soirée, établit un calendrier de rencontres avec les partenaires sociaux, courant 2021, pour tenter de parvenir à la définition de conventions d'entreprises chez Vini Distribution, Onati et Fare Rata, avant le 31 décembre. En ce qui concerne les demandes de reclassement, les directions de Fare Rata et Onati s'engagent à revoir et préciser les fiches de poste des 70 agents de petites catégories concernés dans un premier temps, cette mise à jour étant susceptible de s'étendre à terme à l'ensemble des employés du groupe.