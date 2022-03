La grève également suivie à Hao

Hao, le 17 mars 2022 - À l’appel des syndicats, des enseignants, professeurs et agents techniques se sont mobilisés jeudi à Hao pour rejoindre le mouvement de grève.



Même à 920 km de la capitale, une partie des enseignants et agents techniques de l’école primaire et du collège de Hao ont soutenu jeudi le mouvement de grève national relayé localement par A Ti'a i Mua, O oe to oe rima et l'Unsa. Les grévistes de l'atoll se sont rassemblés ce matin à la mairie pour une photo avec des banderoles qui affichaient des "Non à la taxe", "En grève ou on crève" ou encore "enseignants en grève". Les deux établissements scolaires ne sont toutefois pas fermés et un service minimum est assuré pour accueillir les élèves de l’école primaire qui le souhaitent. Quant au collège, seulement deux des vingt-quatre enseignants sont en grève. Les grévistes sont plus représentés du côté des agents techniques mais le service est tout de même assuré dans l'établissement dont les trois-quarts des élèves sont internes, venant des atolls voisins. Une fois n'est pas coutume, les enfants ont profité de la journée pour aller à la pêche ou se promener dans le village. Même à 920 km de la capitale, une partie des enseignants et agents techniques de l’école primaire et du collège de Hao ont soutenu jeudi le mouvement de grève national relayé localement par A Ti'a i Mua, O oe to oe rima et l'Unsa. Les grévistes de l'atoll se sont rassemblés ce matin à la mairie pour une photo avec des banderoles qui affichaient des "Non à la taxe", "En grève ou on crève" ou encore "enseignants en grève". Les deux établissements scolaires ne sont toutefois pas fermés et un service minimum est assuré pour accueillir les élèves de l’école primaire qui le souhaitent. Quant au collège, seulement deux des vingt-quatre enseignants sont en grève. Les grévistes sont plus représentés du côté des agents techniques mais le service est tout de même assuré dans l'établissement dont les trois-quarts des élèves sont internes, venant des atolls voisins. Une fois n'est pas coutume, les enfants ont profité de la journée pour aller à la pêche ou se promener dans le village.

Rédigé par Teraumihi tane le Jeudi 17 Mars 2022 à 12:27 | Lu 141 fois