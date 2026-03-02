

La glace de l'Arctique, particulièrement menacée par le réchauffement climatique

Paris, France | AFP | mercredi 11/03/2026 - La mer monte partout dans le monde, essentiellement sous l'effet de la fonte des glaces terrestres, en particulier dans l'Arctique qui est proche d'afficher l'un de ses pires hivers cette année, mais où et à quel rythme cette fonte a-t-elle lieu?



Où est la glace mondiale?



La glace terrestre est en quasi-totalité contenue dans les calottes polaires, à près de 99%, détaille auprès de l'AFP le glaciologue Christian Vincent, soit l'Arctique avec en particulier le Groenland, et surtout l'Antarctique.



Le reste de la glace se trouve surtout sur les glaciers de montagne à travers le monde.



Si la glace totale de l'Antarctique fondait, le niveau des océans augmenterait de 58 mètres, contre 7 mètres pour le Groenland, et 41 centimètres pour les glaciers de montagne, précise le glaciologue.



La banquise, elle, ne fait pas directement monter le niveau des océans contrairement à la fonte de la glace sur terre. En Arctique son épaisseur est passée de 3,59 mètres en moyenne en 1975 à 1,25 mètre en 2012, détaille une étude remontant à 2015.



La glace ne fond pas de la même manière partout, et la fonte des calottes polaires est la principale responsable de la hausse du niveau des océans, devant la fonte des glaciers de montagne et la dilatation de l'eau de mer, plus chaude à cause du réchauffement planétaire.



Entre 1901 et 2018, le niveau moyen des mers a ainsi augmenté de 20 centimètres.



Où a-t-elle fondu?



A eux seuls les glaciers à travers le monde ont perdu environ 9.180 milliards de tonnes de glace entre 1976 et 2024, montre une étude publiée dans la revue Earth System Science Data, qui s'est notamment basée sur des observations satellites et de terrain.



C'est proche du niveau évalué par le Service mondial de surveillance des glaciers (WGMS) sur la période allant de 1961 à 2016, qui compare cette perte à un glaçon de la taille de l'Allemagne et d'une hauteur de 27 mètres.



Cette glace de montagne a surtout fondu en Alaska, en Patagonie et en Arctique, détaille le WGMS.



Sur les pôles, la glace du Groenland et de l'Antarctique ont ensemble perdu environ 7.563 milliards de tonnes de glace entre 1992 et 2020 soit une période plus resserrée, a calculé en 2023 l'IMBIE, une collaboration scientifique internationale entre la Nasa et l'Agence spatiale européenne qui se base sur des observations par satellite.



Cela représente l'équivalent d'un glaçon de 20km de chaque côté.



La planète se réchauffe particulièrement vite sur les pôles, quatre fois plus qu'ailleurs en Arctique, où le Groenland est particulièrement touché. Objet de convoitises par le président américain Donald Trump ces dernières semaines, celui-ci a perdu près de 4.900 milliards de tonnes de glace entre 1992 et 2020.



Remonter plus loin dans le temps s'avère en revanche plus difficile, en particulier pour l'Antarctique: "nous n'avons simplement pas beaucoup d'observations qui remontent aussi loin dans le temps" soit avant les observations satellitaires, relève auprès de l'AFP Ruth Motram, scientifique britannique spécialiste de la calotte polaire.



Et demain?



La fonte des glaces s'accélère avec le réchauffement planétaire, et les chaleurs observées ces trois dernières années, les plus chaudes jamais enregistrées selon l'institut européen Copernicus, incitent peu à l'optimisme.



"Le taux de perte de glace est désormais cinq fois plus élevé au Groenland et 25% plus élevé en Antarctique par rapport au début des années 1990", écrit par exemple un rapport publié dans Earth System Science Data en 2023.



Pour le Groennd, le dernier rapport du Giec sur la cryosphère estime que la fonte estivale a accéléré depuis 1900 à un niveau inédit en 850 ans. La fonte se poursuit aussi plus longtemps en fin d'été, notamment au mois de septembre, une chose rare par le passé.



Concernant les glaciers, environ 41% de la perte totale a eu lieu durant la décennie entre 2015 et 2024, selon Earth System Science Data qui constate les plus grosses pertes notamment en Alaska, à l'ouest de l'Amérique du nord et en Europe centr

le Mercredi 11 Mars 2026 à 06:13 | Lu 83 fois





