La gendarmerie se délocalise pour recruter aux Raromatai

RAIATEA , le 15 juin 2020 – La gendarmerie a décidé d'extérioriser ses centres de recrutement aux î les Sous - le - Vent. Après Raiatea, Huahine et Bora Bora seront les hôtes de ses centres cette semaine.



Du mercredi 10 au vendredi 12 juin, le maréchal des logis - chef Thibaut Miège, chef du centre de recrutement de concours et de sélection de la gendarmerie pour la Polynésie, a reçu dans les locaux de la brigade de Raiatea à Uturoa, une quinzaine de jeunes polynésiens volontaires pour un engagement de six ans maximum. De plus en plus de personnel féminin est candidat à l'engagement, cette fois elles représentaient un quart des participants soit quatre jeunes vahine. Tous ces jeunes, âgés de 18 à 26 ans, s'étaient au préalable inscrits sur le site de la gendarmerie. Les deux premiers jours ont été consacrés aux entretiens individuels pour cerner la personnalité et surtout la motivation du futur jeune engagé. De ces entretiens un simple avis est émis. Tout le m onde est donc retenu pour les tests de sélection qui détermineront l'intégration, ou pas, dans le corps d'armée. C'est ainsi que les douze candidats auditionnés se sont retrouvés dans une salle de classe du lycée protestant jouxtant la brigade afin d'y sub ir, durant quelques heures, l'examen d'admission.