La gendarmerie renforce son action contre la maltraitance animale

Tahiti, le 30 mars 2023 – Dans le cadre de la création, le 1er octobre dernier, d'une antenne locale de l'OCLAESP, la gendarmerie renforce son dispositif de lutte contre la maltraitance animale et annonce notamment qu'un gendarme sera désormais référent sur cette problématique dans chaque brigade.



Après la création, le 1er octobre dernier, d'une antenne locale de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), la gendarmerie a annoncé mercredi sur sa page Facebook qu'elle continuait de “structurer son dispositif en matière de lutte contre les maltraitances animales”. Elle indique ainsi qu'au sein de l'état-major, un officier référent sur cette problématique sera désormais “l'interlocuteur naturel et unique, à la fois du parquet et du tissu associatif engagé sur ces problématiques”. A l'issue d'une “formation spécifique”, cet officier sera “notamment chargé de suivre les plaintes et d'enquêter sur ces violences”. De plus, dans chaque brigade de gendarmerie, un référent sera spécialement formé sur cette problématique.



Les enquêteurs de l'OCLAESP renforceront les brigades de gendarmerie pour les faits “les plus graves” et pour les “investigations les plus complexes”. Dès le mois de juillet, un enquêteur de la division de la lutte contre la maltraitance animale à temps plein sera par ailleurs affecté à l'OCLAESP. Tel que l'explique le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie, le général Frédéric Saulnier, la “gendarmerie se met en ordre de marche pour répondre à cette problématique”. Si ce n'est pas une priorité du même ordre que la lutte contre le trafic de stupéfiants, les violences intrafamiliales ou les atteintes à l'environnement, le général Saulnier explique cependant que cette thématique “mérite une organisation en miroir”.