La galerie Au Chevalet expose des peintres de 1920 à 1990

PAPEETE, le 6 juin 2019 - L'événement est rare. La dernière fois que la galerie Au Chevalet a exposé l'un de ses artistes du XXIe siècle c'était en 2016, avec les œuvres d'Henriette Robin. Depuis mardi et pour deux semaines, Valérie Prokop présente le travail de 24 artistes célèbres ou plus confidentiels. L'occasion de (re)découvrir leur travail.



" J'ai saisi une occasion, un créneau s'est libéré. En général on expose plutôt les peintres contemporains, mais là on a souhaité montrer les œuvres de peintres des années 192 0", explique Valérie Prokop de la galerie Au Chevalet.



Vingt-quatre artistes sont exposés. Ils sont tous décédés. " À part Louis Juventin, ils sont venus d'ailleurs ", précise Valérie Prokop. " Il y en a qui sont restés et se sont définitivement installés en Polynésie, d'autres n'ont fait que des passages ." Certains sont connus, d'autres sont plus confidentiels car ils n'ont pas fait d'expositions individuelles.



Des ouvrages sont associés à certains dessins ou tableaux. Ils permettent d'en savoir plus soit sur les œuvres soit sur les auteurs. Par exemple, Amadine Dore (1912-2011) a réalisé des encres qui ont servi à l'illustration de livres de son mari, photographe et écrivain.



Cette exposition permet aux visiteurs de mieux connaître les artistes. Une courte biographie de chacun a été rédigée. " Il y a des familles qui possèdent des tableaux de peintres qu'ils ne connaissent pas, c'est l'occasion de les découvri r."



L'événement permet aussi d'expliquer la cote de certains artistes. " Les prix des tableaux varient d'un artistes à l'autre et, pour un artiste, d'une période à l'autre. " La cote peut augmenter, ou diminuer. François Ravello par exemple a vu la sienne monter entre 1960 et 1980 puis baisser à partir des années 1990. " Sa femme a appris sa technique, recopiant certains tableaux et il y a eu des doutes sur les origines ."



Par ailleurs, des peintres peu connus au fenua, mais célèbres dans d'autres pays du monde ont été choisis pour cette exposition. L'Écossais William Alister Mac Donald (1861-1956) par exemple est bien côté aux États-Unis et dans les pays anglophone. Serge Czerefkow (ou Serge Gres en Polynésie, 1899-1970), époux de madame Gres célèbre dans le monde de la haut-couture dans les années 1930, est connu en France.



Une pièce rare est à signaler, celle d'Octave Morillot, venu juste après Paul Gauguin. L'artiste a exposé notamment au musée du Luxembourg à Paris. Son tableau, répertorié, n'a toujours pas trouvé preneur.