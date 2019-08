La fréquentation hôtelière en légère hausse en juin

Papeete, le 28 août 2019 - L'institut statistique de Polynésie française a publié ce mercredi son point de conjoncture de la fréquentation hôtelière pour juin 2019. Le nombre de chambres louées dans les chaînes hôtelières de Polynésie a augmenté de 2,8% par rapport à juin 2018.



L'institut statistique de Polynésie française (ISPF) vient de diffuser ce mercredi les chiffres de fréquentation hôtelière pour juin 2019. Le nombre de chambres louées dans les chaînes hôtelières internationales de Polynésie française a augmenté de 2,8 % par rapport à juin 2018.

Par contre, le nombre de chambres offertes a diminué de 2 %. Cette diminution est due aux travaux de rénovation réalisés dans certains établissements et au reclassement d'autres hôtels.

Les ventes progressent de 17% sur le marché américain et de 8% sur le marché français, alors qu'elles diminuent sur les autres marchés.

Le coefficient moyen de remplissage est de 72,5 %, en augmentation de 3,8 points sur un an.

Le revenu moyen par chambre louée s'établit à 48 000 Fcfp et augmente de 11 % sur un an ; toutes les classes d'hôtels sont concernées. Le revenu moyen par chambre disponible, progresse, lui, de 17 % pour s'établir à 35 000 Fcfp. Sur le premier semestre, le coefficient moyen de remplissage est de 65 %, soit 23 points de plus qu'il y a 10 ans sur la même période.