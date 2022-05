La forte houle oblige la Tahiti Nui Va'a à modifier son parcours

Tahiti, le 25 mai 2022 – Alors que Météo France plaçait encore, ce mercredi, une grande partie de la Polynésie française en alerte jaune en raison de la forte houle de sud-ouest, le comité organisateur de la Tahiti Nui Va'a a décidé de modifier les parcours des trois étapes de la course. Exit l'entrée de passe à Taapuna, jugée trop dangereuse, les 'aito s'affronteront uniquement sur la côte-est entre Faa'a et Papenoo.



Le départ de la 13e édition de la Tahiti Nui Va'a sera donnée, ce jeudi, à Vaitupa. Mais en raison des fortes houles de sud-ouest qui frappent depuis, mardi, une grande partie de la Polynésie française, le comité organisateur de la course, présidé par Jean-Pierre Barff, a décidé de modifier les parcours des trois étapes.



Ces dernières prévoyaient chacune un retour par la passe de Taapuna, à Punaauia. Mais selon le directeur de course, Patrick Taaroa, ladite passe, en raison de la forte houle, sera impraticable pour les pirogues. Par conséquent la Tahiti Nui Va'a ne se courra que sur la côte-est de Tahiti. Ainsi la première étape, en V1, et la deuxième levée, en V6, verront les 'aito s'élancer de Vaitupa pour rejoindre la passe de Papeete, direction ensuite des balises situées au large de Taaone pour y faire demi-tour et redescendre après vers la passe Papeete et enfin se diriger vers la ligne d'arrivée à Vaitupa. Soit 23 km.



Pour la troisième et dernière étape, prévue samedi, le départ se fera toujours de Vaitupa, avec une sortie de passe à Papeete et direction ensuite la baie de Papenoo pour y faire demi-tour. Les équipages s'attaqueront après à la longue descente vers Papeete pour une arrivée sur le site de Vaitupa. Au total 49 km. Rappelons que les parcours initiaux prévoyaient une sortie de passe à Papeete et une descente vers Punaauia et Taapuna. Une option abandonnée donc par le comité organisateur pour éviter tout accident.



Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 25 Mai 2022 à 13:41 | Lu 298 fois