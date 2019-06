La formation en ligne se met en place pour les pompiers

"Ça remonte à 2008, le responsable du centre de formation du service départemental d'incendie et de secours de Saint-Etienne m'avait proposé de mettre en place des cours en ligne pour leurs pompiers, comme on le faisait pour les étudiants de l'Université de Lyon. On a créé les premiers cours puis il a généralisé une heure de formation obligatoire par semaine pour les pompiers du département sur l'ordinateur de la caserne. Ca a bien fonctionné et ça s'est généralisé à d'autres départements, Lyon, Grenoble... Et en 2016 ils ont décidé de tout mettre en commun et de partager leurs cours les uns avec les autres, ils ont donc créé une plate-forme et un serveur commun, Enasis. Et depuis, chaque année ils se réunissent pour mettre à jour les cours ou en rajouter. Ils font payer 2 euros par an et par pompier inscrit, principalement pour animer le réseau et s'assurer qu'il vive et soit toujours mis à jour. Aujourd'hui Enasis contient plus de 130 cours, des cours théoriques mais aussi pratiques, en complément du présentiel. Ce sont les formateurs ou les chefs de caserne qui assignent les formations à leurs hommes, et à la fin ils ont des habilitations, certificats et badges reconnus en interne, donc c'est utile pour les pompiers. Et comme ça les pompiers de Polynésie auront accès aux mêmes outils et formations que la métropole."

PAPEETE, le 28 juin 2019 -Début juin, les 24 chefs de corps de Polynésie découvraient la plate-forme Enasis (Environnement numérique d'apprentissage pour les services d'incendie et de secours). Il s'agit d'un site rassemblant des formations en ligne créées par les centres de formation des services départementaux d'incendie et de secours d'une cinquantaine de départements français. Plus de 130 formations sont disponibles, de la préparation théorique au concours de caporal jusqu'aux procédures de lutte contre les incendies de panneaux solaires.C'est Christophe Batier, le responsable du pôle TICE (Technologie, Informatique, Communication pour l'Enseignement) de l'Université de la Polynésie française, qui est à l'origine de la connexion entre la Polynésie et cette organisation métropolitaine. Il nous explique comment il a participé à la mise en place de la plate-forme Enasis il y a plus d'une décennie :En Métropole, c'est l'École d'application de la sécurité civile qui gère administrativement la plateforme. Elle s'est associé en Polynésie au Centre de Gestion et de Formation, qui assure la formation des employés communaux. Tous les pompiers de Polynésie auront accès à ces cours rapidement. Pour l'instant, ce sont leurs formateurs y ont accès explorer la plate-forme. Dans le futur, il est aussi prévu d'utiliser le studio de l'UPF pour créer des cours locaux sur nos problématiques, qui pourront ensuite servir aux autres départements français du réseau.Les 24 chefs de corps de Polynésie sont désormais associés à la plate-forme de formation en ligne Enasis, créée et animée par les pompiers d'une cinquantaine de départements métropolitains.