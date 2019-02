L'UPF lance ses premiers cours en ligne

Cédric Le Ballois, le formateur de la formation Préparation au BIA, nous confirme que ce nouveau format lui a tout de même demandé un temps d'adaptation : "Au début, j'ai eu un peu de mal devant la caméra, je ne me sentais pas particulièrement à l'aise. Je n'avais pas l'impression de pouvoir donner la même chose que lors d'un cours en présentiel devant des élèves. Mais grâce aux conseils de mes formateurs, j'ai finalement gagné en confiance et j'ai vite compris que je peux donner autant en vidéo, et même plus. L'intérêt de la vidéo c'est que les élèves peuvent la rejouer autant qu'ils veulent. S'ils n'ont pas compris, ou que trois jours après ils se posent encore une autre question, ils peuvent se rejouer la vidéo. Alors qu'un cours, c'est une fois et puis terminé ! Donc maintenant, je trouve que la vidéo est un format qui me plaît beaucoup. J'espère pouvoir consacrer plus de temps à mes élèves, même si c'est par internet. Je pourrai me consacrer non pas au contenu, mais à la formation de chaque élève. En cours traditionnel, on n'a pas le temps d'interagir avec chaque élève, donc là j'espère pouvoir être plus pointu avec chaque élève, repérer leurs points faibles, répondre aux questions qu'ils se posent... En plus, il y a beaucoup de profils différents. L'année dernière, on avait un élève de 13 ans et un autre de 67 ans, donc ils n'avaient pas du tout les mêmes attentes face à la formation."



Il confirme tout de même que regarder simplement les vidéos ne sera pas suffisant pour apprendre le cours : "Il y a tout de même besoin de travailler derrière. Il faut prendre des notes, réviser, explorer le sujet, comme dans un vrai cours. Les plus motivés se serviront des vidéos comme une introduction, puis iront travailler eux-mêmes sur les problèmes, et c'est ceux-là qui franchiront vraiment le pas de la connaissance."