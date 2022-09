La foire agricole, déjà un succès

Tahiti, le 29 septembre 2022 – Le “fa'a'apu dans l'assiette”, c'est le thème de la 36e édition de la foire agricole. Un événement “100% local” cette année, puisque toute commercialisation de produits importés a été interdite. Officiellement ouverte depuis jeudi matin, la foire agricole se tient jusqu'au 9 octobre prochain sur le site d'exposition de Outumaoro à Punaauia.



Officiellement ouverte depuis jeudi matin, la 36e édition de la foire agricole sur le thème du “fa'a'apu dans l'assiette” est déjà un succès. Elle se tient jusqu'au dimanche 9 octobre, sur le site d'exposition de Outumaoro à Punaauia. Conformément au thème de cette année, les boissons et denrées fabriquées à partir de produits importés ont été interdites à la commercialisation, pour une foire “100% locale”. Les artisans se sont aussi livrés à la confection de contenants locaux et éco-responsables, en cohérence avec la loi contre l'utilisation des sacs plastiques à usage unique et l'opération 'Ete –panier ou contenant en tahitien. Encourager la population à introduire plus de produits locaux dans leur comportement alimentaire, c'est bien. Mais faire en sorte qu'ils consomment uniquement ces produits-là, c'est mieux.



Et puisque, “manger local c'est possible, c'est bon pour la santé et pour le fenua”, les 250 exposants se sont organisés autour de six thématiques. Un potager pédagogique et une pépinière de semis ont été mis en place pour expliquer "comment planter”. Les éleveurs se chargeront de renseigner sur “comment élever un animal”. La Direction de l'agriculture, la Direction des ressources marines et le Système participatif de garantie Bio Feti'a seront présents pour éclaircir sur le sujet "où se former ?". Les commerçants partenaires du développement des filières agricoles révèleront “comment développer un projet”. Enfin, les producteurs-agriculteurs, horticulteurs et artisans se concentreront sur cette dernière thématique : “Nos produits, nos métiers, nos savoir-faire”.



Comme lors de chaque édition, des concours agricoles déclinés en cinq catégories sont prévus au cours de la foire : produits, décoration, confection, goût et originalité. Le concours de carrot cake est la nouveauté de cette année.







Rédigé par Meleana CHE FAT le Jeudi 29 Septembre 2022 à 19:37 | Lu 295 fois