

La flottille transportant aide humanitaire et militants vers Gaza prend de nouveau la mer depuis Barcelone

Barcelone, Espagne | AFP | lundi 01/09/2025 - Les bateaux transportant de l'aide humanitaire et des centaines de militants vers Gaza ont de nouveau pris la mer lundi vers 17H30 GMT à Barcelone, quelques heures après avoir dû rentrer dans leur port de départ à cause de la météo, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Cette vingtaine de bateaux avaient quitté dimanche une première fois Barcelone avec l'objectif “d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien” dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, selon ses organisateurs.



"En raison de conditions météorologiques dangereuses, nous avons effectué un essai en mer puis sommes revenus au port pour laisser passer la tempête. Cela a entraîné un retard de notre départ afin d'éviter les complications avec les bateaux plus petits", avait expliqué dans la matinée de lundi la Global Sumud Flotilla, sans préciser à quel moment les navires étaient revenus au port de Barcelone.



Parmi les militants venus de dizaines de pays présents sur ces bateaux figurent la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, les acteurs irlandais Liam Cunningham et espagnol Eduard Fernandez, ainsi que des élus européens et des personnalités publiques, dont l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.



Les navires de la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" en arabe) ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.



A cette flottille devraient se joindre "des dizaines" de bateaux supplémentaires, qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, et des actions simultanées "en solidarité avec le peuple palestinien" seront organisées dans 44 pays, avait annoncé début août Greta Thunberg, membre du comité directeur de Global Sumud Flotilla.



La Global Sumud Flotilla se définit sur son site comme une organisation "indépendante" et "non affiliée à aucun gouvernement ni parti politique".



Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500.000 personnes se trouvent en situation "catastrophique"



La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.



Les représailles militaires israéliennes ont depuis fait au moins 63.459 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, jugés fiables par l'ONU.

