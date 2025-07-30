

La fête du rugby féminin en Polynésie

Tahiti, le 18 août 2025 - Samedi 23 août, dans le cadre de la Coupe du monde féminine de rugby qui se déroulera du 22 au 27 septembre en Angleterre, la Fédération polynésienne (FPR) organise, au stade Fautaua, une matinée dédiée au rugby féminin en Polynésie. Avec la volonté de mettre en avant un sport adapté à toutes et à tous, la FPR, fidèle à ses objectifs de développement, souhaite montrer que le rugby peut offrir à toutes ses pratiquantes, quelle que soit la forme de jeu, l’occasion de vivre une aventure exceptionnelle à travers le sport collectif par excellence. Plaisir, partage, respect et effacement total des différences : des valeurs bien présentes au Fenua.



Le rugby féminin est en plein essor dans le monde entier. De plus en plus de femmes se dirigent vers ce sport. Avec des valeurs comme la famille, l’entraide, la solidarité, mais aussi l’absence de jugement concernant le niveau social, le milieu culturel ou les différences physiques, elles s’y retrouvent pleinement. L’engouement des instances du rugby, tant au niveau international que national, permet à la discipline de se développer au sein même des nations et des clubs. La présence d’un public de plus en plus nombreux dans les stades prouve que le rugby féminin a toute sa place sur la planète ovale.



C’est donc sur cette dynamique que la Fédération polynésienne de rugby (FPR) souhaite s’appuyer. Le rugby féminin commence, comme son grand frère océanien, à occuper une place importante au niveau mondial. La preuve en est le nombre de titres obtenus par les Black Ferns, l’équipe féminine de Nouvelle-Zélande (six fois championne du monde en huit participations), ou encore la présence en équipe de France de joueuses originaires de Wallis-et-Futuna, telles que la capitaine Manae Feleu, sa sœur Teani, ou leur coéquipière Hina Ikahehegi. Une culture rugby profondément ancrée dans le Pacifique, comme le confirme Gilles Lafitte, directeur technique de la fédération : “Nous sommes vraiment dans un coin du monde qui possède une véritable culture rugby. Par l’histoire, les capacités physiques et techniques, le rugby fait partie intégrante des îles du Pacifique.”



Une pratique en plein développement



Une présence que le technicien constate également sur les terrains du Fenua : “On sent que la pratique du rugby féminin prend son envol sur le territoire. La mise en place de différentes façons de jouer a permis à toutes les femmes de trouver leur place sur un terrain. C’est ce que nous voulons mettre en avant lors de cette fête du rugby féminin”, qui aura lieu le samedi 23 août au stade Fautaua.



Avec l’aide de tous les clubs, qui eux aussi travaillent au quotidien au développement du rugby féminin, la matinée sera organisée autour de la découverte du rugby sous toutes ses formes : “Les clubs se sont énormément investis dans le rugby féminin. Il y a maintenant des équipes à Moorea, Arue, Papeete, Paea ou encore Punaauia. Avec des pratiques différentes, que ce soit à toucher ou à plaquer, chacune peut trouver du plaisir.”



L’idée principale est donc de permettre à toutes les femmes désireuses de découvrir ce sport, mais qui n’en ont jamais eu l’occasion, de franchir le pas : “Dès 8 heures, nous avons prévu des ateliers et des défis qui permettront aux initiées de se mélanger avec les nouvelles pratiquantes. Elles pourront gagner des goodies ou des maillots. Ensuite, nous proposerons la pratique elle-même par le biais du rugby à toucher, afin de garantir la sécurité. Tous les clubs prendront un thème et animeront leurs ateliers. Ça va être un beau moment de partage et de découverte pour le public. Nous espérons vraiment que toutes les participantes trouveront leur bonheur et continueront de pratiquer en club.”



Car le rugby féminin sera représenté aux Jeux du Pacifique 2027, et nos vahine seront certainement prêtes pour ce grand rendez-vous.

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 18 Août 2025 à 15:58




